Spannende, kreative und lustige Ostergeschenke für den kleinen Geldbeutel

Das Schönste an Ostern ist für die meisten Familien der Moment, in dem die Kinder mit glänzenden Augen und kleinem Körbchen durch den Garten flitzen auf der Suche nach den versteckten Schokoladeneiern und Osterhasen. Dafür braucht es keine teuren Geschenke und kein überfülltes Osternest. Trotzdem ist eine kleine Überraschung natürlich erlaubt. Wir haben ein paar Ideen zusammengestellt, die sich prima ins Nest legen lassen und über den Feiertag hinaus für gute Laune sorgen.
Kuscheln mit Überraschung
Wer den Klassiker „Überraschungsei“ ins Große übersetzen möchte, liegt mit den Rainbocorns Wild Heart Surprise von ZURU (UVP 14,99 Euro) goldrichtig. In charakteristischen Kapseln schlummern sieben verschiedene kuschelweiche Plüschbewohner aus Rainboville, die auf ihre Entdecker warten. Versteckte Accessoires, glitzernde Details und das Auspackerlebnis selbst machen das Ganze zu einem kleinen Event. Für Kinder ab drei Jahren die ideale Alternative oder Ergänzung zum klassischen Schokohasen.
Ab 3 Jahren
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Piraten, Sammelleidenschaft und Berry Coins
Für etwas ältere Kinder, die gerade im One-Piece-Fieber sind, hat Moose Toys etwas Feines im Angebot: die One Piece Blind Mini-Actionfiguren (UVP je 5,99 Euro). Zehn verschiedene Charaktere aus der Netflix Live-Action-Adaption warten in der fassförmigen Verpackung darauf, entdeckt zu werden. Jede der 6 cm großen Figuren kommt mit beweglichen Gelenken, leuchtenden Farben und einem kultigen Berry Coin als Sockel. Wer Glück hat, zieht sogar eine seltene oder ultraseltene Version. Perfekt zum Sammeln und Tauschen, auch noch lange nach Ostern.
Ab 4 Jahren
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Und wer die Sammelleidenschaft weiter anfachen möchte, kann das Going Merry Collector Ship (UVP 39,99 Euro) gleich dazulegen. Das detailreich gestaltete Schiff bietet Platz für die gesammelten Figuren und liefert eine exklusive Mini-Luffy-Figur gleich mit. Ein bisschen teurer, aber als gemeinsames Highlight fürs Osternest eine echte Ansage.
Ab 4 Jahren
Schleim, der nach Dessert aussieht
Zugegeben, das klingt erstmal seltsam. Aber die Slime Mart Dessert-Tüten von ZURU (UVP 9,99 Euro) sind ein echter Geheimtipp für kreative Kinder ab sechs Jahren. Mit der formbaren, elastischen Schleimmasse entstehen täuschend echte Nachspeisen wie Donuts oder Erdbeer-Käsekuchen. Ob danach zerdrückt oder als Deko aufgestellt ist egal: Der Spaßfaktor ist garantiert und die Feinmotorik profitiert nebenbei auch noch.
Die Tüte wird per Zufall ausgewählt, quasi als Überraschungs-Dessert.
Ab 6 Jahren
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Disney-Magie in Miniatur
Für die jüngsten Sammlerinnen und Sammler im Haushalt sind die My Mini Baby Disney Überraschungskapseln von ZURU (UVP 11,99 Euro) eine wunderbare Wahl. In jeder Kapsel steckt ein ultrarealistisches Miniatur-Baby aus weichem Silikon mit handbemalten Details sowie passende Accessoires aus der Welt von Disney. Stitch, Winnie Puuh oder Vaiana: Insgesamt sechs verschiedene Figuren warten darauf, entdeckt zu werden. Der Überraschungsmoment beim Öffnen ist dabei fast genauso schön wie das Spielen selbst.
Ab 3 Jahren
>> My Mini Baby Disney Überraschungskapseln von ZURU bei Smyths Toys kaufen <<
Stranger Things: Hawkins zieht ins Wohnzimmer ein
Für Teenager und alle, die Mystery und Atmosphäre lieben, hat Clementoni etwas ganz Besonderes im Programm. Das Stranger Things „Vecna’s Curse“ Puzzle aus der Metamorphic Art Collection (UVP 39,99 Euro) ist kein gewöhnliches 520-Teile-Puzzle. Je nach Tageslicht und gewählter LED-Farbe (rot, blau oder grün) offenbart das fertige Bild im Leuchtrahmen ein neues, düsteres Detail aus der Welt von Hawkins. Ein echtes Highlight, das lange an der Wand hängen bleibt und je nach Stimmung ein anderes Gesicht zeigt. Wer sich schon auf den Herbst freut: Im Herbst 2026 soll es die Metamorphic Art Collection auch mit Star Wars-Lizenz geben.
Ab 12 Jahren | 520 Teile
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Karten auf den Tisch: Zwei kleine, tolle Spiele
Wenn die Eiersuche vorbei ist und die Familie noch zusammensitzt, braucht es ein Spiel. Am besten zwei. AMIGO hat gleich ein schickes Doppelpack im Gepäck, und beide Titel kosten je gerade mal 8,99 Euro.
Matter Matters dreht das klassische Stichspiel auf links: Hier geht es nicht nur darum, möglichst viele Stiche zu gewinnen, sondern dabei das Gleichgewicht zwischen Materie (gelb) und Antimaterie (lila) zu halten. Wer die Waage hält, punktet. Wer aus dem Gleichgewicht gerät, kassiert Minuspunkte. Ein eleganter Kniff, der aus einem bekannten Prinzip etwas frisch Überraschendes macht.
Matter Matters dreht das klassische Stichspiel auf links: Hier geht es nicht nur darum, möglichst viele Stiche zu gewinnen, sondern dabei das Gleichgewicht zwischen Materie (gelb) und Antimaterie (lila) zu halten. Wer die Waage hält, punktet. Wer aus dem Gleichgewicht gerät, kassiert Minuspunkte. Ein eleganter Kniff, der aus einem bekannten Prinzip etwas frisch Überraschendes macht.
Ab 8 Jahren | 2 bis 4 Spieler | Ca. 20 Minuten
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Shadow Cards ist für alle, die es etwas taktischer mögen. Vor jeder Runde legt man zwei Karten verdeckt zur Seite und bestimmt damit das eigene Punkteziel. Die Krux: Wer hohe Karten zurücklegt, hat ein attraktives Punkteziel vor Augen, aber weniger Durchsetzungsvermögen im Spiel. Wer sie behält, kann leichter Stiche gewinnen, aber am Ende leer ausgehen. Trifft man die eigene Vorhersage am Ende exakt, gibt es die dreifache Punktzahl. Das ist die Art von Nervenkitzel, die einen Ostersonntagnachmittag schnell sehr lang werden lässt. Im guten Sinne. Shadow Cards funktioniert übrigens auch schon zu zweit, was ihn von vielen anderen Stichspielen unterscheidet.
Ab 10 Jahren | 2 bis 5 Spieler | Ca. 30 Minuten
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Gemeinsam malen
Manchmal ist das schönste Ostergeschenk keines, das man auspackt und dann alleine damit verschwindet, sondern eines, das alle zusammenbringt. CreArt „Do it together“ von Ravensburger (UVP 19,99 Euro) macht genau das: Malen nach Zahlen als echtes Gemeinschaftserlebnis für Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene. Eine große und zwei kleinere Maltafeln mit nummerierten Feldern werden mit Pinsel und wasserlöslichen Acrylfarben bearbeitet, jeder übernimmt dabei seinen Part. Erst wenn alle Teile zusammengesetzt sind, ergibt sich das fertige Gesamtbild.
Clou: Auch die Verpackung selbst wird zum Bastelelement und fließt ins Endergebnis ein. Die aktuellen Motive heißen „Otter“, „Eule“ und „Fuchs“ und damit treffen sie den Naturtrend der Saison ziemlich genau. Wer an den Feiertagen gemeinsam am Tisch sitzen, konzentriert werkeln und am Ende etwas Bleibendes in den Händen halten möchte, liegt hier genau richtig.
Ab 7 Jahren | Für Kinder und Erwachsene gemeinsam
>> CreArt „Do it together“ bei Ravensburger kaufen <<
Kurz gesagt: Ostern muss keine große Kaufaktion sein. Aber mit ein, zwei dieser kleinen Ideen im Nest wird aus dem Feiertag ein echtes Erlebnis. Und die Schokoeier kommen natürlich trotzdem noch dazu. Viel Spaß beim Verstecken!