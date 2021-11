Kugel-Action: GraviTrax PRO Starter-Set Extreme und Adventskalender 2021

[Werbung] Bahnen mit Kugeln üben auf Kinder und auch auf Erwachsene eine ganz besonderen Charme aus. Denn meist verbinden sie einen kreativen Aufbau mit reichlich Spielspaß. Und während Kugeln und Bahnen aus Holz meist bei kleinen Kindern den Einstieg bilden, sind aufwendige Installationen, die sich zum Beispiel mit dem GraviTrax PRO Starter-Set Extreme bauen lassen, die Kugelbahn 2.0. Daher haben wir uns diese Bahn mal vorgenommen und passend zur Jahreszeit gleich noch gecheckt, was der GraviTrax Adventskalender für euch bereithält.

Um in die Welt der innovativen Kugelbahnen von GraviTrax einzusteigen, gibt es diverse Starter-Sets mit einer umfangreichen Auswahl an Teilen. Empfohlen werden die Bahnen ab etwa acht Jahren. Und das kann ich bestätigen. Der Aufbau braucht Geduld und eine ruhige Hand. Meine neunjährige Tochter war absolut begeistert und hat sich direkt eigene Konstruktionen ausgedacht. Seit September 2021 gibt es das GraviTrax PRO Starter-Set Extreme. Zeit also, rechtzeitig vor Weihnachten zu checken, was es bereithält. Aber erstmal erklären wir den Neulingen unter euch, was es mit mit den Kugelbahnen auf sich hat.

Spielprinzip von GraviTrax

Bevor ihr die bunten kleinen Kugeln durch die Kanäle schickt, baut ihr erstmal eure eigenen Bahnen. Dazu bietet jedes Starter-Set mehrere Grundplatten, in die verschiedene Teile gesteckt werden können. So passen die Abstände und außerdem steht eure Bahn dann stabil. Das ist nötig, denn es wird nichts verschraubt, sondern nur gesteckt oder angelegt. Es sind keine Grenzen gesetzt, auch nicht nach oben. Denn mit Zwischenböden könnt ihr Konstruktionen bis unters Dach bauen. Das Limit sind lediglich die Teile, die ihr zuhause habt.

Mit jedem neuen Set bringt GraviTrax neue Module an den Start, um für stetig neue Spielmöglichkeiten zu sorgen. Weltweit veröffentlicht die Community ihre aufwendigen Bahnen mit Bildern und Videos auf allen Social Media Kanälen und youTube.

Gucken wir uns jetzt mal an, was das GraviTrax PRO Starter-Set Extreme für euch bereithält.

GraviTrax PRO Starter-Set Extreme

Das GraviTrax PRO Starter-Set Extreme besteht aus 194 Teilen und kostet 119 Euro. Dafür bekommt ihr sechs Bodenplatten und dazu einige transparente Ebenen, Kurven, Kreuzungen, Höhensteine, Säulen und Kunststoffschienen. Das ist quasi die Basis, mit denen ihr eure Kugelbahnen bauen könnt. Das Salz in der Suppe sind die Spezialsteine, denn die ermögliche besondere Läufe der sechs enthaltenen Kugeln.

So gibt es Splitter, Mixer eine Gauß-Kanone und Mixer, die Kugeln an verschiedenen Stellen wieder auf die Bahn bringen. Daraus ergeben sich ungeahnte Spielmöglichkeiten. Vor dem ersten Aufbau müsst ihr einige wenige Bauteile einmalig zusammenbauen. Und dann könnt ihr direkt mit der ersten Kugelbahn starten.

Bei euren ersten Gehversuchen macht es Sinn, eine der in der Spielanleitung vorgegebenen Bahnen aufzubauen. Die gibt es in drei Schwierigkeitsstufen und mit einer sehr präzisen bebilderten Vorgehensweise. Wenn ihr die Vorgaben einhaltet, dann passt alles super zusammen. Bei uns haben die Kugeln auf den Bahnen immer genau das gemacht, was sie sollten. Und wir sind recht schnell dazu übergegangen, eigene spektakuläre Bahnen zu bauen und auszuprobieren, wie sich die Spezialsteine am besten einsetzen lassen.

GraviTrax Adventskalender

Natürlich passt GraviTrax auch ganz wunderbar unter den Weihnachtsbaum – und mit dem GraviTrax Adventskalender gibt es sogar 24 Tage lang eine kleine besondere Überraschung für Fans. Denn der Adventskalender funktioniert nicht allein, es wird ein Starter-Set benötigt. Denn aus den 24 Teilen lässt sich keine komplette Bahn erstellen. Vielmehr enthält der Adventskalender einige Standard-Teile und ein paar echte Besonderheiten, mit denen das Starter-Set und die Kugelbahnen erweitert werden können. Wir wollen nicht spoilern, aber eigentlich ist auf der Packung schon zu sehen, was euch erwartet:

eine supercoole, goldene Kugel, einige Kurvensteine und dazu Spinner, Spirale, Transfer, zwei extralange Schienen, ein vertikaler U-Turn, diverse Tunnel-Elemente, ein Wirbel und eine kleine Ebene. Somit eignet sich der GraviTrax Adventskalender für 29,99 Euro für alle Kinder und Erwachsene, die bereits Fans der Kugelbahnen sind und Freude haben an zusätzlichen Spielelementen und Erweiterungen.

An den Türen von dem Adventskalender findet ihr auch Codes, mit denen ihr in der App zum Spiel zusätzliche Baupläne und Inhalte abrufen könnt. Wie, ihr kennt auch die App noch nicht? Dann haben wir natürlich auch dazu noch ein paar Infos für euch.

Die GraviTrax App

Verständlich, dass so eine komplexe und spannende Spielwelt wie GraviTrax auch bereits digital verlängert wird. In der kostenlosen Gravitrax-App (Android / Apple) im Querformat könnt ihr eure eigenen Bahnen entwickeln und dann nachbauen. Außerdem findet ihr vorgegebene Bauanleitungen, mit deren Aufbau ihr direkt starten könnt. Es gibt für derzeit 1,99 Euro auch eine Pro-Version, die noch mehr Möglichkeiten bietet. Bevor ihr also beim Bau neuer Kugelbahnen verzweifelt, könnt ihr sie digital zusammenstecken und dann sogar direkt testen, wie die Kugel durch die Bahn rollt.

Fazit

Es wundert nicht, dass die Kugelbahnen von GraviTrax nicht nur Kinder ab acht Jahren begeistern, sondern auch unter den Erwachsenen eine riesige Community haben. Denn die Gesetze der Gravitation und der kreative Bau- und Spielspaß bieten unendliche Möglichkeiten und sorgen dafür, dass stetig neue Elemente auf dem Wunschzettel landen. Einen Einblick in die wirklich spektakuläre Spielwelt von GraviTrax findet ihr unter dem Hashtag #GraviTrax auf youTube, Twitch, TikTok, Instagram und Facebook.

Beide hier beschriebenen Bahnen findet ihr im Ravensburger Online-Shop. Hier geht es direkt zum GraviTrax PRO Starter-Set Extreme und hier zum GraviTrax Adventskalender. Und wenn ihr dann infiziert seid, findet ihr hier alle weiteren Sets im Shop.

