Single-Parent-Day 2026 – Neue Zahlen über stille Krisen in Ein-Eltern-Familien

Morgen ist, wie an jedem 21. März, Single-Parent-Day, der internationale Tag der Alleinerziehenden. Eine neue Umfrage der KKH zeigt: Fast jede dritte Ein-Eltern-Familie läuft dauerhaft am Anschlag. Die Zahlen sind ein Warnsignal, das uns alle angeht.
Stell dir vor, du stehst morgens um 6 Uhr auf, packst Brotdosen, fährst die Kinder zur Kita oder Schule, bist pünktlich im Job, erledigst abends Haushalt, Behördenkram, Schulaufgaben und Gute-Nacht-Geschichten. Und das alles ohne jemanden, der dir sagt: Ich mach das heute. Kein Abwechseln, kein Teilen, keine Auszeit. Das ist nicht zwischendurch mal ein schlechter Tag. Das ist der Alltag von rund drei Millionen Menschen in Deutschland.
Über 14 Prozent aller Familien in Deutschland ist heute alleinerziehend mit minderjährigen Kindern. Und diese Familien stoßen systematisch an Grenzen, die ihnen kein Einzelner selbst gesetzt hat.
Was die Zahlen wirklich bedeuten
Zum „Tag der Alleinerziehenden“ hat die KKH Kaufmännische Krankenkasse eine repräsentative Umfrage unter rund 1.000 Eltern veröffentlicht. Die Ergebnisse sind erschütternd klar. Die Mehrheit der befragten Alleinerziehenden, nämlich 61 Prozent, fühlt sich durch die alleinige Verantwortung für Kinder, Haushalt und Existenzsicherung stark belastet. Bei Elternpaaren ist es gerade einmal die Hälfte davon: 31 Prozent.
Auch die finanzielle Situation bereitet Alleinerziehenden deutlich mehr Sorgen als Paarfamilien: 53 Prozent der Alleinerziehenden machen sich starke Gedanken um ihr Einkommen und einen möglichen sozialen Abstieg, bei Paaren sind es 36 Prozent. Insgesamt fühlen sich knapp zwei Drittel der Alleinerziehenden durch ihren Alltag häufig gestresst (64 Prozent), gegenüber 47 Prozent der Paarfamilien.
Und das ist kein vorübergehendes Phänomen: 57 Prozent der Alleinerziehenden geben an, dass die Belastungen in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen haben, ein Wert, der sich bei Elternpaaren mit 53 Prozent kaum unterscheidet. Die Erschöpfung wächst, quer durch alle Familienmodelle.
Wenn Stress zur Krankheit wird
Was passiert mit dem Körper und dem Kopf, wenn man dauerhaft alles alleine trägt? Dr. Aileen Könitz, Ärztin und Expertin für psychiatrische Fragen bei der KKH, erklärt es unmissverständlich: Dauerhafter Druck hinterlasse häufig ein anhaltendes Gefühl der Hilflosigkeit, das langfristig in chronische Erschöpfung, Depressionen und Angststörungen münden könne.
Fast drei Viertel der Alleinerziehenden berichten über Müdigkeit und Schlafstörungen als direkte Folge von Druck und Stress, im Vergleich zu 58 Prozent der Paarfamilien. Zwei Drittel fühlen sich erschöpft und ausgebrannt (66 Prozent), und 43 Prozent leiden bei Stress unter depressiven Verstimmungen.
Besonders auffällig: Jede vierte alleinerziehende Person gibt an, dass Antriebslosigkeit und starke Emotionalität mindestens einmal pro Woche auftreten. Bei Elternpaaren ist es nur jede achte Person.
Das sind keine abstrakten Statistiken. Das sind echte Menschen, die morgens kaum aus dem Bett kommen, sich durch den Tag kämpfen und abends zu erschöpft zum Schlafen sind.
Alleinerziehende Väter: Die vergessene Minderheit
Wenn über Alleinerziehende gesprochen wird, denken die meisten automatisch an Mütter. Und ja: Laut der KKH-Umfrage sind neun von zehn alleinerziehenden Elternteilen Mütter (87 Prozent). Auch die Zahlen des Statistischen Bundesamts bestätigen das: Im Jahr 2023 waren rund 2,39 Millionen Mütter und etwa 580.000 Väter alleinerziehend in Deutschland.
Doch diese 580.000 Väter existieren, und sie kämpfen mit eigenen, oft unterschätzten Herausforderungen. Netzwerke für Eltern sind meist stärker auf Mütter ausgerichtet, was alleinerziehende Väter oft isoliert zurücklässt. Gesellschaftliche Erwartungen an Väter als „starke Versorger“ erschweren es zusätzlich, offen über Überforderung zu sprechen oder sich Hilfe zu holen. Hilfsangebote, Selbsthilfegruppen, sogar die öffentliche Debatte: All das richtet sich fast ausschließlich an Frauen.
Der Anteil alleinerziehender Väter ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und lag 2023 bei rund 17,7 Prozent aller Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern. Das ist ein deutliches Signal eines gesellschaftlichen Wandels. Väter übernehmen nach Trennungen zunehmend Hauptverantwortung für ihre Kinder. Aber die Infrastruktur, die sie dabei unterstützen könnte, hat mit dieser Entwicklung längst nicht Schritt gehalten.
Das Armutsrisiko, das niemand gerne ausspricht
Eines der härtesten Probleme ist das Finanzielle. Vier von zehn alleinerziehenden Familien in Deutschland sind armutsgefährdet, und an dieser prekären Situation hat sich trotz punktueller politischer Erleichterungen kaum etwas geändert.
Ausfallende Unterhaltszahlungen tragen wesentlich zur finanziell schwierigen Lage vieler alleinerziehender Familien bei. Das trifft Mütter härter als Väter: Sie arbeiten zwar oft in Vollzeit, verdienen aber aufgrund des Gender Pay Gaps und struktureller Benachteiligungen am Arbeitsmarkt im Schnitt weniger. Alleinerziehende Väter verfügen im Durchschnitt über deutlich mehr Nettoeinkommen pro Monat als alleinerziehende Mütter.
Dabei geht es nicht um Luxus. Es geht darum, ob am Monatsende noch Geld für neue Turnschuhe da ist. Ob man sich einen kaputten Kühlschrank leisten kann. Ob Klassenfahrten ohne Scham möglich sind.
Einsamkeit: Der unsichtbare Teufelskreis
Neben dem finanziellen Druck ist es vor allem die soziale Isolation, die Alleinerziehende zermürbt. 34 Prozent der Alleinerziehenden fühlen sich aufgrund fehlender sozialer Netzwerke und mangelnder Unterstützung stark belastet, und 28 Prozent berichten explizit von einem Gefühl des Alleingelassenwerdens und sozialer Isolation.
KKH-Expertin Könitz beschreibt den sich daraus ergebenden Kreislauf: Zu wenig Zeit für Kontaktpflege führe zu Einsamkeit. Einsamkeit beeinträchtige die psychische Gesundheit. Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle verschärften die Armut. Und Armut führe zu weiterem sozialen Rückzug. Ein Teufelskreis, der sich selbst antreibt, und aus dem alleine herauszukommen kaum möglich ist.
Das Problem: Wer von morgens bis abends funktionieren muss, hat schlicht keine Zeit, das Netz zu pflegen, das ihn auffangen würde. Freundschaften schlafen ein. Verabredungen werden abgesagt. Und irgendwann hört man auf zu fragen, weil man weiß, dass man nicht gehen kann.
Was sich ändern muss, und was jetzt schon hilft
KKH-Expertin Könitz betont: Es sind nicht die Eltern, die versagen. Es sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen sie ihr Leben schultern müssen. Konkret fordert sie niedrigschwellige Beratungsangebote, flexible und bezahlbare Kinderbetreuung sowie Angebote zur Regeneration und sozialen Teilhabe.
Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt darüber hinaus, Anreize für Väter zu erhöhen, mehr Verantwortung für Care-Arbeit zu übernehmen, und das nicht erst nach einer Trennung. Denn viele Alleinerziehende tragen nach der Trennung eine Last, die zu einem großen Teil aus der vorherigen Ungleichverteilung im Haushalt entstanden ist.
Was aber schon jetzt, heute, helfen kann: Hinsehen. Fragen. Das Thema nicht als „Frauenproblem“ abtun. Denn ob alleinerziehender Vater oder Mutter, ob frisch getrennt oder seit Jahren allein mit den Kindern: Wer so lebt, verdient mehr als Mitgefühl. Er oder sie verdient echte Unterstützung, eine verlässliche Infrastruktur und eine Gesellschaft, die diesen Alltag endlich als das anerkennt, was er ist: eine Leistung, die ihresgleichen sucht.
Der Single-Parent-Day am 21. März ist ein guter Moment, damit anzufangen. Und für alle, die selbst betroffen sind oder jemanden kennen, der Hilfe sucht: Die KKH hat speziell für Alleinerziehende Informationen und Unterstützungsangebote zusammengestellt.