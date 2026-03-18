Ich wollt‘ ich wär‘ kein Huhn – So kauft ihr zu Ostern die richtigen (Hühner-)Eier

Ostern klopft an und in vielen Familien gehören bunte Eier zum Fest wie der Hase selbst. Doch bevor wir mit den Kindern Eier bunt färben und die Wiese nach den schokoladigen Varianten absuchen, lohnt sich ein kurzer Blick hinter die Kulissen: Woher kommen die Hühnereier eigentlich und was hat unser Einkauf mit dem Wohlergehen von Millionen Hühnern zu tun? Die Antworten sind unbequem, aber auch ein echter Anstoß, beim nächsten Einkauf bewusster zu entscheiden.
252 Eier pro Jahr pro Kopf. Das ist der neue Rekordwert für Deutschland, den das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) veröffentlicht hat. Vier Eier mehr als im Vorjahr. Auf den ersten Blick klingt das harmlos. Auf den zweiten entpuppt es sich als direkter Treiber eines Systems, das Tieren massenhaft Leid zufügt.
Ein Huhn am Limit
Um diesen Hunger nach Eiern zu befriedigen, wurde die Legehenne zur Hochleistungsmaschine umgezüchtet. Die wilde Stammform unserer Haushühner, das Bankivahuhn aus Südostasien, legte einst gerade einmal 20 bis 30 Eier im Jahr. Heutige Legehybride bringen es auf über 300 Eier, also zehnmal so viele. Das klingt nach einem Züchtungserfolg. Es ist in Wirklichkeit eine biologische Überlastung.
„Für die Körper der Tiere ist dieser Eierlegemarathon mit zahlreichen Problemen verbunden“, erklärt Dr. Nora Irrgang, Expertin für Tiere in der Landwirtschaft bei VIER PFOTEN. Osteoporose ist eine der häufigsten Folgen, die zu schmerzhaften Knochenbrüchen führt. Die ausgelaugten Tiere werden deshalb in der Regel nach nur ein bis zwei Jahren geschlachtet. Zum Vergleich: Unter guten Bedingungen könnte ein Huhn sieben bis zehn Jahre alt werden.
Und während in Deutschland das Töten männlicher Küken direkt nach dem Schlüpfen inzwischen verboten ist, bedeutet das noch lange kein Happy End. Die sogenannten Bruderhähne, die anstelle der Legehennen aufgezogen werden, landen häufig im Ausland, wo deutlich niedrigere Tierschutzstandards gelten. Auch das ist Teil der Rechnung, die Verbraucher beim Eierkauf selten vor Augen haben.
Das Problem mit den bunten Eiern
Gerade zu Ostern lauert eine besondere Falle: gefärbte Eier. Auf ihnen ist die Haltungsform häufig nicht angegeben, weil es dafür keine Kennzeichnungspflicht gibt. Dasselbe gilt für Eier in verarbeiteten Produkten, also für Kuchen vom Bäcker, Nudeln aus dem Supermarkt, Kekse, Omelett im Restaurant oder Fertigprodukte aller Art. In der industriellen Fertigung und in der Gastronomie kommen häufig günstige Importeier zum Einsatz, oft aus Ländern wie den Niederlanden, Polen oder Dänemark, wo teils noch Käfighaltung erlaubt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass im Osterkuchen Eier stecken, die unter Bedingungen entstanden sind, die niemand gutheißen würde.
VIER PFOTEN empfiehlt deshalb: Wenn die Haltungsform auf gefärbten oder verarbeiteten Produkten nicht ausgewiesen ist, lieber nicht kaufen. Das klingt radikal, ist aber einer der wirkungsvollsten Hebel, den Konsumentinnen und Konsumenten in der Hand haben.
Besser einkaufen: So geht es
Wer Eier kauft, sollte zur Bio-Haltung (Haltungssystem 0) oder zumindest zur Freilandhaltung (Haltungssystem 1) greifen. Bei diesen Formen haben die Tiere wenigstens Zugang ins Freie und müssen nicht ihr gesamtes Leben in einem geschlossenen, dunklen Stall verbringen. Manche Bio-Label gehen noch weiter: Bei Demeter etwa werden auch die Bruderhähne unter Bio-Bedingungen aufgezogen, mit mehr Platz und Auslauf.
Noch besser ist der direkte Weg zum Erzeuger: Direktvermarkter nutzen oft tierfreundlichere Haltungssysteme, halten kleinere Gruppen und manchmal Rassen, die gar nicht auf Höchstleistung gezüchtet wurden. Als Familie kann man dort oft auch einfach vorbeikommen und selbst sehen, wie die Tiere leben. Das ist auch für Kinder ein wertvoller Moment. Eier vom Bauernhof um die Ecke zu kennen, heißt verstehen, woher Essen kommt.
Protein ohne Hühner-Eiweiß
Jetzt kommt der Punkt, der besonders für uns als vegetarische Familie relevant ist: der aktuelle Protein-Hype. Eier werden gerade massiv als optimale Eiweißquelle vermarktet, von Fitness-Influencern bis hin zu Ernährungsratgebern. Doch das ist eine Geschichte, die die Lebensmittelindustrie gerne erzählt.
„Die Industrie hat es geschafft, das Thema Eiweiß als Trendthema zu platzieren und versucht, tierische Produkte als die besten Eiweißlieferanten zu verkaufen“
sagt Oliver Windhorst, Pressesprecher für Tiere in der Landwirtschaft bei VIER PFOTEN. Dabei gibt es viele hervorragende pflanzliche Alternativen: Tofu, Tempeh, Kichererbsen, Seitan und Hülsenfrüchte aller Art liefern hochwertiges Protein, ohne dass ein einziges Huhn dafür leiden muss.
Dass eine pflanzliche Ernährung auch auf Spitzensportniveau funktioniert, zeigen Vorbilder wie der siebenfache Wimbledon-Champion Novak Djokovic oder Formel-1-Legende Lewis Hamilton, die sich vegan ernähren. Es ist also möglich, leistungsfähig und fit zu sein, ganz ohne Hühnereier.
Was wir unseren Kindern beibringen
Ostern ist ein wunderbarer Anlass, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit echter Neugier: Wer hat das Ei gelegt? Wie hat das Huhn gelebt? Was können wir tun, damit es ihm gut geht? Kinder verstehen diese Fragen oft schneller und ehrlicher als Erwachsene.
Als Väter und Eltern haben wir beim täglichen Einkauf mehr Macht, als wir denken. Jeder Kauf eines Bio- oder Freilandeis ist ein kleines Signal an den Markt. Jeder Kuchen, der ohne Ei gelingt oder jeder Aufschnitt-Ersatz aus Hummus und Tofu ist eine Entscheidung für ein bisschen weniger Leid in der Welt. Das klingt groß, beginnt aber ganz praktisch: an der Supermarkttheke, auf dem Wochenmarkt, oder beim Bauernhof im Nachbarort.
Wir selbst müssen nicht perfekt sein. Aber wir können informiert sein. Und das, was wir wissen, können wir weitergeben, an unsere Kinder, unsere Partner, unsere Eltern. Aus kleinen bewussten Entscheidungen wird, wenn viele mitmachen, echte Veränderung.
Und wenn ihr dann selbst für die Deko sorgen wollt, gibt es hier eine Bastelanleitung für Ostereier von Nina Bott.