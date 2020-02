View this post on Instagram

Exotische Tiere aus der Nähe sehen, das können wir eigentlich nur im Zoo. Aber nicht jeder Tierpark beheimatet die verschiedensten Arten und viele Tiere sind zudem vom Aussterben bedroht. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, hat sich der @koelnerzoo eine Besonderheit einfallen lassen: Mit der Installation von Augmented Reality können die Besucher nun den sibirischen Tiger 🐯, den asiatischen Elefanten 🐘 und das philippinische Krokodil 🐊 durch die entsprechenden leeren Gehege laufen sehen. Das einzige, was sie dafür brauchen ist ein Smartphone. Eindeutig der Zoo der Zukunft! 🤓 #MINTmagie #MINT #Köln #Zoo #Zoobesuch #AugmentedReality #Technologie #AR #Tiere #digital #Zukunft #Innovation #future