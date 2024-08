Wollt ihr mal zusammen mit euren Kleinen musikalisch eskalieren und singen, tanzen, hüpfen, klatschen und mitgrölen? Wenn ihr im Großraum Hamburg unterwegs seid, dann kommt am kommenden Sonntag nachmittags in den Hamburger Stadtpark, denn die Lichterkinder laden ein zur großen Sause mit viel Musik und Spaß. Das Musikprojekt von dem erfolgreichen Musikproduzenten Achim Oppermann ist seit Jahren auf der Erfolgsspur und begeistert Klein und Groß. Die moderne und frische Kindermusik kommt bereits auf mehr als 450 Millionen YouTube-Views. Bei der großen Familienparty sorgt eine 7-köpfige Liveband mit eingängigen Liedern, Choreographien, bunten Kostümen und viel Spaß dafür, dass Kinder – und deren Eltern – eine tolle Zeit erleben. Und ihr könnt am Wochenende in Hamburg dabei sein.

Lichterkinder im Hamburger Stadtpark

Lichterkinder LIVE – Sommer Mitmachspaß

Sonntag, 11.08.2024 | 15:00 Uhr

HAMBURG | Stadtpark Open Air

VVK bei allen bekannten VVK-Stellen, u.a. hier bei Karsten Jahnke

Preise: 28.50 EUR (Kinder 2-12 Jahre) | 37.70 EUR (Erwachsene)

Kinder bis 2 Jahre haben freien Eintritt.

Seit Sommer 2023 gehören die Konzerte fest zum Programm der Lichterkinder. Und allein in diesem Jahr finden über 40 Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Zusätzlich wurde im Januar 2024 ein Chor in Hamburg gegründet und ab Mitte 2024 werden bundesweit Tanzkurs-Lizenzen angeboten.

Musik, die verbindet

Die hochwertigen und zum Mitsingen anregenden Musik- und Videoproduktionen von “Lichterkinder” werden von Kindern für Kinder gesungen und haben das Ziel, ein respektvolles und herzliches Miteinander zu fördern sowie spielerisches Lernen, soziale Integration und Diversität in den Fokus zu rücken. Zentrale Figuren auf der Bühne und in den Clips sind die Superheldin Liki und ihr schlauer Freund und Begleiter Eule Lumi, die in ihren Abenteuern Themen wie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und humanitäre Werte vermitteln.

Songs wie „Der Körperteil Blues“ oder „Guck mal diese Biene da“ schallen seit vielen Jahren in tausenden von Kitas und Kinderzimmern aus den Boxen und sorgen für gute Laune. Und jetzt kann man die vielen Tanz-, Bewegungs- und Lernlieder endlich live erleben, wenn die Band mit viel Energie Groß und Klein zum gemeinsamen Singen und Tanzen einlädt. Alle sind dabei und machen mit und so ist das Publikum selbst der Star, die Bühne ist der Saal und das Erlebnis ist einzigartig!

Erfolgsgeschichte

Seit der Veröffentlichung des ersten Albums im Jahr 2015 zur Unterstützung einer Laternenlaufaktion von World Vision hat sich “Lichterkinder” rasant entwickelt. Achim Oppermann, gemeinsam mit seinem Team bestehend aus Hanna Oppermann, Lars Jacobsen, Florian Bauer, Benjamin Kupsa und Julia Meyer-Christian hat das Projekt zu einer der erfolgreichsten Kindermusikmarken in Deutschland gemacht. Bis heute sind über 400 Lieder, zwanzig Musikalben, mehrere TONIE Figuren und über hundert YouTube-Videos entstanden.

Zukunftsvisionen

Das Musikprojekt unterstützt weltweit Hilfsprojekte für Kinder in Not und setzt sich für eine bessere Zukunft ein. Mit einer dynamischen Entwicklung und einer Vision, bis Oktober 2024 über 500 Millionen Views zu erreichen, strahlt “Lichterkinder” heller als je zuvor.

“Unsere Musik verbindet Menschen, egal welche Sprache sie sprechen und woher sie kommen,” sagt Achim Oppermann. “Wir alle sind Lichterkinder!”