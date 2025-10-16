Touchdown als Familie-Event: Die American Football-EM kommt nach Deutschland

Wer wie ich, als Fan der 49ers, an jedem verdammten Sonntag auf dem Sofa sitzt, während irgendwo zwischen Kansas City und Dallas das Ei durch die Luft fliegt, der weiß: Die NFL hat auch in deutschen Wohnzimmern längst ein Zuhause. Doch so cool die Spiele zu eher später Stunde auch sind – für Familien mit sportbegeisterten Kids funktioniert das nicht. Jetzt aber kommt die Gelegenheit, American Football ganz ohne Jetlag und Schlafmangel zu erleben: Die Endrunde der Europameisterschaft 2025 steigt in Krefeld und Düsseldorf und bietet Flutlicht, Fangesänge, heiße Getränken und echte Stadionluft.
Also Mütze auf, Kids einpacken und ab ins Stadion, denn auch unser Team Deutschland kämpft um den Titel.
Football-Fieber made in Germany
American Football boomt in Deutschland. Über neun Millionen Menschen verfolgen die Spiele, viele davon Väter mit ihren Kindern. Kein Wunder, denn kaum eine andere Sportart vereint so viele Elemente, die Jung und Alt begeistern: Strategie, Action, Teamwork, Spannung, Emotionen und immer auch viel Party und Spaß, gerade beim Zugucken. Viele Menschen, die sich mit den Regeln nicht auseinandersetzen, die verstehen nicht die Spannung, wenn der Quarterback den Ball wirft, Linebacker blocken und Receiver zum entscheidenden Touchdown sprinten. Wer aber mal vom Football-Fieber gepackt wurde, den lässt das nicht mehr los.
Football ist kein Sport für Einzelgänger. Er lebt vom Miteinander, vom Team, von Rollenverständnis und Respekt. Werte, die auch in Familien zählen und die man hier in Reinform erleben kann. Dazu kommen Cheerleader, Musik, Familienfreundlichkeit und Foodtrucks: ein echtes Entertainment-Paket für Groß und Klein.
Die Neuauflage eines Klassikers
Das Halbfinale Deutschland gegen Österreich ist mehr als nur ein Spiel. Es ist ein Rückspiel mit Geschichte. 2014 standen sich die beiden Teams bereits im EM-Finale gegenüber – damals gewann Deutschland in einem dramatischen Overtime-Thriller. Elf Jahre später sind die Rollen vertauscht: Österreich reist als amtierender Europameister an, während Deutschland auf heimischem Boden den Pokal zurückerobern will.
Kickoff ist am Samstag, 25. Oktober 2025, um 19 Uhr im Grotenburg-Stadion Krefeld. Wer lieber früher starten möchte, kann am selben Tag das erste Halbfinale erleben: Finnland trifft in Düsseldorf (Benrath-Stadion, 13 Uhr) auf Italien.
Das große Finale in Krefeld
Zwei Tage später, am Dienstag, 28. Oktober 2025, geht es in Krefeld weiter:
Um 13 Uhr wird das Spiel um Platz drei ausgetragen, um 19 Uhr steigt das große Finale um den Europameistertitel. Und egal, ob Deutschland dabei ist oder nicht, das wird ein Fest.
Denn alle vier Nationen gehören zur europäischen Football-Elite:
- Finnland, fünfmaliger Europameister.
- Österreich, der aktuelle Titelverteidiger.
- Italien, erster EM-Sieger von 1983.
- Deutschland, Gastgeber mit Heimvorteil und Fanpower.
Insgesamt verspricht das „Final Four“ also nicht nur sportliche Spitzenklasse, sondern auch Stadion-Atmosphäre vom Feinsten – mit Flutlicht, Hymnen und Gänsehautmomenten.
Stadionluft statt Wohnzimmerlicht
Viele Familien kennen Football bisher nur aus dem Fernsehen und das oft spät am Abend und mit einem Eimer Popcorn auf dem Schoß. Doch live im Stadion ist das Erlebnis ein anderes: Wenn der Quarterback den Ball in die Endzone feuert, die Fans aufspringen und das Stadion tobt, spürt man, warum dieser Sport Millionen begeistert.
Das Grotenburg-Stadion in Krefeld bietet dafür die perfekte Bühne. Erst kürzlich saniert, ist es Heimat der Krefeld Ravens, die in den letzten Jahren den Football-Hype in der Region entfacht haben. Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer sagt dazu:
„Die Faszination für diesen Sport ist in Krefeld längst spürbar. Nach den Länderspielen fiebern wir jetzt dem ersten großen internationalen Turnier entgegen.“
Für Krefeld ist die EM also mehr als Sport, sie ist ein Statement. Ein Zeichen dafür, dass Football längst in Deutschland angekommen ist.
Tickets, Termine und heiße Tipps
Die Tickets sind bereits im Verkauf und heiß begehrt:
👉 eventim-light.com/de/a/642163fe05c38b0a07fee86a
Die Preisspanne bleibt familienfreundlich, es gibt ermäßigte Tickets für Kinder, und wer früh bucht, bekommt beste Plätze. Gerade das Halbfinale Deutschland gegen Österreich dürfte schnell ausverkauft sein, also lieber gleich sichern. Und dran denken: Das Wetter Ende Oktober schreit nach dicken Jacken, Mützen und heißen Getränken. Denn so ein Spiel kann schon etwas länger dauern.
Warum Football Familien begeistert
American Football ist kein Sport des Zufalls. Es ist Strategie pur, so wie Schach, nur mit Schulterpolstern. Kinder lernen hier Teamgeist, Disziplin und Fairness. Eltern sehen einen Sport, der Emotionen und Respekt vereint. Und alle erleben etwas, das man sonst nur aus den großen US-Ligen kennt: Power, Leidenschaft und Gemeinschaft.
Das Beste: Die Stimmung in deutschen Stadien ist familiär und friedlich. Keine Pöbeleien, keine Rivalität auf den Rängen. Stattdessen high-fiven sich Fremde, wenn ein Touchdown gelingt, und feiern gemeinsam. So entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das man so nur im Football findet.
Ein Heimspiel mit Signalwirkung
Für den American Football Verband Deutschland (AFVD) ist das Turnier ein Prestigeprojekt. Mit rund 70.000 Mitgliedern und über 500 Vereinen gehört der Verband zu den größten US-Sport-Organisationen Europas. Das Ziel: den Sport noch stärker in der Breite zu verankern – von Jugendmannschaften bis zu internationalen Meisterschaften.
Dass die EM 2025 in Deutschland stattfindet, zeigt, wie weit Football hierzulande gekommen ist. Und dass das Halbfinale ausgerechnet in Krefeld steigt, unterstreicht, dass auch Städte jenseits der großen Arenen den Sport leben.
Ein Wochenende fürs Familienalbum
Für Familien bietet sich die EM perfekt an, um Sport, Freizeit und Emotionen zu verbinden. Vormittags in den Düsseldorfer Zoo oder in den Krefelder Stadtwald, nachmittags ins Stadion – ein Plan, der jedem Familienmitglied gefällt.
Und wer weiß? Vielleicht springt der Funke über, und beim nächsten Jugendtraining steht der Nachwuchs selbst mit Helm auf dem Platz. Oder Papa entdeckt seine alte Football-Leidenschaft wieder, diesmal als Zuschauer und mit Tochter oder Sohn an der Seite.
Fazit: Mehr als nur ein Spiel
Die American Football Europameisterschaft 2025 ist mehr als ein Sportevent. Sie ist ein Erlebnis für alle, die Teamgeist, Spannung und Atmosphäre lieben und die endlich mal Football live erleben wollen.
Wer die NFL sonst nur im Halbschlaf verfolgt, kann hier wach, laut und mittendrin dabei sein. Und das mit der ganzen Familie. Denn egal ob man Fan ist oder Neuling, wenn beim Kickoff die Luft knistert und der Ball durch die Flutlichtnacht segelt, packt es jeden.
Also: Warm anziehen, Tickets sichern und den Herbst mit einem Touchdown feiern!