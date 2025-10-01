Familienurlaub im Indischen Ozean – Malediven sind die Traum-Destination

Wer an die Malediven denkt, hat meist romantische Bilder im Kopf: endlose Sandstrände, türkisfarbene Lagunen und komfortable Ruheoasen für Paare. Doch das Inselreich hat sich gewandelt und immer mehr Resorts richten ihr Augenmerk auf Familien und verbinden Erholung für Eltern mit spannenden Erlebnissen für Kinder. Drei Inseln stechen dabei besonders hervor und zeigen, wie vielseitig ein Maledivenurlaub für Familien geworden ist.
Eine Familien-Insel nur 15 Minuten von Malé entfernt
Das JW Marriott Maldives Kaafu Atoll Island Resort ist die perfekte Adresse für Familien. Nach dem Langstreckenflug erreichen Sie die Insel bequem in nur 15 Schnellboot-Minuten vom internationalen Flughafen Malé. Ein unschätzbarer Vorteil, gerade wenn Sie mit kleinen Kindern verreisen. Eingebettet in die türkisfarbene Lagune bietet die Insel einen Rückzugsort, der außergewöhnliche Architektur, kulinarische Vielfalt und viel Freiraum für alle Familienmitglieder verbindet.
Dabei erstrahlt auf dem Eiland alles in neuem Glanz, da das Inselresort seine Tore für Besucher erst im Februar 2025 öffnete. Der türkische Architekt Cuneyt Bükülmez prägte maßgeblich das architektonische Erscheinungsbild der Insel. Inspiriert von maledivischer Bauweise verbindet er palmengedeckte Dächer und Elemente lokaler Baukunst mit moderner Eleganz.
Familienfreundliche Domizile
Die Unterkünfte sind stilvoll gestaltet und zugleich perfekt auf Familien zugeschnitten. Besonders gelungen: die Family Beach Pool Villa. Hier erwachen Familien mit direktem Lagunen-Blick, genießen eine großzügige Ankleide und ein modernes Indoor-Bad. Dabei lieben unsere Kinder den privaten Plunge-Pool im weitläufigen Outdoor-Bad und die feinsprühende Regendusche unter Palmen. Ein weiterer Clou für abenteuerlustige Kinder ist die erhöhte Schlafkoje mit Blick ins Grüne und auf das Meer: eine charmante Doppelstock-Nische mit Leiter und Schiebetür, die unsere Kinder sofort zu ihrem Lieblingsplatz küren.
Kids Club: Ein Paradies für kleine Entdecker
Der nagelneue Kids Club begeistert mit warmen Pastelltönen und einer pfiffigen Einrichtung. Er bietet kreative Bastelstunden, Spiele im Splash Park oder Naturerfahrungen wie Muschelsammeln und Blumensetzen. Die liebevollen Betreuer schaffen eine Atmosphäre, die Kinder aufblühen lässt. Auch an die Kleinsten wurde gedacht: für den erholsamen Mittagsschlaf steht ein eigener Schlafraum mit Babybetten bereit.
Bei Jugendlichen kommt ebenfalls keine Langeweile auf: Direkt am Strand lädt ein teils überdachtes Areal zu Tischtennis, Boule oder Billard ein, immer begleitet vom Panorama der Lagune. Wer sich danach erfrischen möchte, legt sich in die über dem Wasser gespannte Hängematte und lässt sich von den Wellen sanft wiegen.
Der Spa-Besuch: ein sinnliches Erlebnis
Während die Kinder beim Tischtennis neue Bestleistungen feiern, finden Eltern im Spa einen Ort der Entspannung. Schon der Eintritt in diesen Wellness-Tempel ist ein Erlebnis: Fontänen und ein von Kois gesäumter Wasserparcours flankieren den Weg zur mächtigen Holztür, die in einen Empfangsbereich mündet, der fast sakral wirkt. Dahinter offenbart sich ein weiterer Höhepunkt: die „elysischen Küsten“: ein Garten Eden mit Orchideen, Königspalmen, sanft schwingenden Hängematten und einem offenen Yoga-Pavillon mit Blick auf das Meer.
Von hier aus führt ein Steg zu den sechs Überwasser-Behandlungs-Pavillons. Mit etwas Glück lässt sich von hier aus ein besonderes Naturschauspiel beobachten: Spinnerdelfine, die akrobatisch durch die Luft wirbeln und Weißschwanz-Tropikvögel, die in grazilen Sturzflügen ins Meer tauchen.
Eine kulinarische Familien-Reise durch die Malediven
Auch kulinarisch begeistert das Resort: Mit sieben Restaurants und Bars, die von südamerikanischen Spezialitäten über Nikkei-Fusion bis hin zu gesunder Inselküche reichen. Im Herzen der Insel liegt das stilvolle Hauptrestaurant Veyo. Ein unvergessliches Familien-Erlebnis: der Chef’s Table im Pure, einer offenen Küche direkt am Strand. Gemeinsam mit dem Sous-Chef Kundal Singh Kalakoti tauchen Familien bei diesem Kochkurs in die Aromenwelt der Malediven ein. Aus Zutaten des Gartens werden Gerichte wie Tuna Mashuni, ein traditionelles Thunfisch-Kokos-Gericht oder ein herausragendes Fischcurry gezaubert.
Mehr Infos: JW Marriott Maldives Kaafu Atoll Island Resort
Familienidylle im abgeschiedenen Shaviyani-Atoll
Schon der etwa einstündige Flug mit dem Wasserflugzeug auf die im abgeschiedenen Shaviyani-Atoll gelegene Insel Vagaru bietet Familien viel Potenzial zu staunen: Aus der Vogelperspektive gleitet der Blick über ursprüngliche Inseln und glitzernde Lagunen, die bereits die Anreise zu einem Abenteuer machen. Die Insel ist rund 192 Kilometer von Malé entfernt und ein echtes Familienparadies. Das JW Marriott Maldives Resort & Spa verwöhnt mit Ruhe und Natur pur und einem Konzept, das auf die Bedürfnisse aller Generationen eingeht: endlose Strände, großzügige Unterkünfte für Familien und unterschiedliche Reisekonstellationen, kreative Kinderprogramme und ein Spa, das den Eltern wertvolle Auszeiten schenkt.
Facettenreiche Poollandschaften für jedes Alter
Schon gleich nach der Ankunft spürt der Gast, dass Wasser auf Vagaru nicht nur geographisch, sondern auch architektonisch der Protagonist ist. Die Poollandschaften fügen sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein und lassen die Insel wie eine aquatische Bühne erscheinen. Der große Familienpool „Horizon“ eröffnet einen 180-Grad-Blick über die Lagune, während der elegante „Pool 18“ exklusiv Erwachsenen vorbehalten ist und wie schwebend zwischen Himmel und Meer thront. Hinzu kommt der „Little Griffins Pool“ für Kinder, ein eigener Pool in der Teens Lounge und die privaten Villen-Pools. Dabei küren unsere Kinder die Insel zu ihrer Lieblingsinsel, da das Meer im Westen der Insel von einer atemberaubenden Wildheit ist und die Wellen sie stundenlang bei aufgehendem Mond gen untergehende Sonne tragen.
Little Griffins Kids Club: Abenteuer für die Jüngsten
Einer der größten Kinderclubs der Malediven erwartet die kleinen Gäste im Little Griffins Kids Club. Mit seiner maritimen Anmutung bietet er Abenteuerprogramm auf sehr hohem Niveau und lockt mit eigenem Kinderpool sowie einem 13 Meter langen Piratenschiff. Mehr als 100 Aktivitäten pro Woche sorgen für Abwechslung: von Mini-Strandolympiaden über Cupcake-Dekorieren und Pizzabacken bis hin zu Schatzsuchen und Upcycling-Basteleien. Jeder Tag steht unter einem eigenen Motto, ob Piraten, Superhelden oder Sport, und fördert so spielerisch Kreativität, Motorik und Teamgeist.
Jugendliche ab zwölf Jahren finden in der Teens Lounge ihr eigenes Refugium fernab der Erwachsenenwelt. Hier können sie chillen, Freundschaften schließen und während einer Partie Billard oder Tischkicker Kurzweile finden. Auch Gaming Konsolen stehen für Jugendliche bereit.
Wellness über der Lagune
Ein weiteres Highlight ist der preisgekrönte Spa des Resorts. Mit sechs Behandlungsräumen, einer Royal-Treatment-Suite und einer Beauty-Lounge steht der Spa für Ruhe und Erneuerung über der Lagune. Ergänzt wird das Wellness-Eldorado durch ein modernes Überwasser-Fitness-Center und einen offenen Yoga-Pavillon über dem Indischen Ozean.
Kulinarik für große und kleine Genießer
Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Fünf erstklassige Restaurants laden zum Genießen ein. Das Baumhaus-Thai-Restaurant Kaashi besticht mit himmlischen Ausblicken und dem vielleicht besten Papaya-Salat der Malediven. Dabei ist das Baumhaus mit seinen zahlreichen Hängebrücken und versteckten Nischen gerade für Kinder ein Abenteuerspielplatz. Während im Overwater-Grill Shio feinste Fleisch- und Krustentier-Spezialitäten serviert werden. Drei Bars locken zum Sonnenuntergangs-Cocktail. Ein zusätzlicher Pluspunkt für Familien: Kinder unter 12 Jahren speisen in allen Restaurants kostenlos, und das von eigenen, kindgerechten, variantenreichen und gesunden Speisekarten. Wer möchte, kann auch direkt im Kids Club essen und verpasst so keinen Moment mit neuen Freunden.
Mehr Infos: JW Marriott Maldives Resort & Spa
Vommuli Island: Familienfreude zwischen Design und Natur
Schon beim ersten Anblick wird klar: The St. Regis Maldives Vommuli Resort ist anders. Abgeschieden und per Wasserflugzeug innerhalb von 45 Minuten erreichbar, liegt das tropische Eiland im einsamen Dhaalu-Atoll, umgeben von tropischer Vegetation und kristallklarem Türkis. Unter der kreativen Handschrift des preisgekrönten Architekturbüros WOW Architects aus Singapur entstand ein Ensemble, das Natur und Design miteinander verschmelzen lässt. Ikonische Bauwerke wie die Whale Bar, deren Form an einen Wal erinnert, verleihen der Insel ihren unverwechselbaren Charakter.
Direkt vor dem lichtdurchfluteten Alba Restaurant liegt einer der größten Infinitypools der Malediven, der scheinbar nahtlos in den Indischen Ozean schwappt. Ein Ort, an dem Familien zusammen schwimmen, entspannen und spektakuläre Sonnenuntergänge erleben. Selbst Boutique und Bibliothek greifen mit ihren an Muscheln angelehnten Formen das maritime Thema auf.
Familien-Domizile: Privatsphäre und Raum zum Durchatmen
Vommuli Island hält perfekte Familiendomizile bereit: von großzügigen Strandvillen bis hin zu weitläufigen Residenzen mit mehreren Schlafzimmern und eigenem Pool. Hier genießen Eltern und Kinder gleichermaßen Privatsphäre, Komfort und viel Platz. Die direkte Lage am Meer sorgt dafür, dass schon die Kleinsten morgens barfuß in den Sand laufen und in der flachen Lagune plantschen können.
Iridium Spa: Wellness mit Kind und Kegel
Besonders außergewöhnlich: Das 1.850 qm große Iridium Spa ist nicht nur ein Rückzugsort für Erwachsene, sondern auch einer für Familien. In sechs über der Lagune schwebenden Pavillons genießen Gäste maßgeschneiderte Behandlungen, während durch gläserne Böden farbenprächtige Rifffische beobachtet werden können. Herzstück des Iridium Spa, das aus der Vogelperspektive an die Silhouette eines Hummers erinnert, ist der ikonische Blue Hole Hydrotherapie-Pool. Schon beim Eintauchen beginnt er zu blubbern, zu sprudeln, zu perlen und zu zischen – fast so, als würde ich in das Innere eines lebendigen Geysirs steigen.
Überall in dem funkelnden Sprudelbecken massieren Düsen, Strahler und Fontänen verspannte Muskeln, von dessen Existenz ich gar nichts ahnte. Und es fühlt sich an, als würde mich eine Naturgewalt bergend verschlucken und zugleich mit der Kraft des Salzwassers beleben. Dabei kann dieses einmalig aquatische Wasser-Spektakel auch von Familien gemeinsam genutzt werden. So erleben Kinder die heilsame Kraft des Ozeans auf spielerische Weise. Anschließend warten Ayurveda-Rituale oder balinesischen Massagen auf die Eltern.
Kids Club: Kreativität trifft Abenteuer
Der Kids Club der Insel gilt als besondere Attraktion. Hier erwartet Kinder ein buntes Spiele-Potpourri. Kreative Workshops wie Kokosnuss-Malen, Riesengemälde gestalten oder T-Shirt-Batik lassen kleine Künstler groß aufblühen. Bei der Natur-Expedition gehen die Kids auf Spurensuche durch die tropische Umgebung, während das Junior-Wissenschafts-Programm erste Einblicke in die Welt der Forschung vermittelt. Sportliche Abwechslung bieten Tennisstunden mit einem Profi. So ist jeder Tag ein neues Abenteuer, das Kinder inspiriert und Eltern gleichzeitig Freiräume schenkt.
Und Während die Kinder im Kids Club bestens aufgehoben sind, können Eltern dem vielfältigen Wellness- und Aktivprogramm nachgehen. Ob Morgen Yoga mit Blick auf den Ozean, Anti-Gravity-Yoga in schwebenden Tüchern, kraftvolle TRX-Workouts oder Beachvolleyball, das Angebot verbindet Fitness, Achtsamkeit und Spaß auf einzigartige Weise.
Kulinarik für die ganze Familie
Exzellenz zeigt sich im St. Regis Vommuli Resort auch auf den Tellern: von kreativen Tapas in der ikonischen Whale Bar über feine asiatische Küche im Orientale bis hin zum eleganten Alba Restaurant, am pittoresken Inselkap. Hier verschmelzen mediterrane Einflüsse, internationale Spezialitäten und aromatische indische Gerichte zu einem lukullischen Erlebnis. Ob frische Pasta, würzige Currys oder leichte Fischgerichte, serviert wird im stilvollen Innenraum oder auf der offenen Terrasse mit Blick auf die symbolträchtige Whale Bar, die durch die untergehende Sonne dramatisch illuminiert, fast wie ein Trugbild im Meer erscheint. Für Kinder gibt es spezielle Menüs, und beim Frühstück sorgt ein separater Bereich mit Kinder-Schmankerln dafür, dass auch die Jüngsten begeistert in den Tag starten.
Mehr Infos: The St. Regis Maldives Vommuli Resort
Medizinische Betreuung inklusive
Und sollte das Urlaubsglück doch einmal durch Krankheit getrübt werden, steht auf allen drei Inseln ein Medical Center mit kompetenter medizinischer Beratung bereit. Ein beruhigender Aspekt, gerade für Familien mit kleinen Kindern. Damit sind die Malediven eine ebenso sichere wie abwechslungsreiche Destination für einen unbeschwerten Familienurlaub.