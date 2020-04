Da denkt man doch eigentlich, dass sich die Leute so langsam an den Ausnahmezustand gewöhnt haben. Aber Pustekuchen, in vielen Familien spitzt sich die Lage zu. Der Spagat zwischen Arbeit und Homeschooling wird zunehmend schwieriger und die Nerven liegen blank. Eine Möglichkeit für etwas mehr Entspannung für alle sind gute Medienangebote für Kinder. Daher möchten wir Euch die Seite „Zusammen mehr Spaß“ auf toggo.de gern etwas näherbringen.

Was ist Toggo?

Und um es gleich vorwegzunehmen: wir wurden für diese Empfehlung nicht bezahlt oder dazu aufgefordert. Das ist unser ganz persönlicher Surftipp, der Euch jetzt in der Krise vielleicht nützlich ist. Toggo ist eine Plattform vom TV-Sender SUPER RTL und somit recht versiert in Angeboten für Kinder verschiedenen Alters. Und während die ebenfalls recht smarte Toggolino-App mit Bastelanleitungen, Ausmalbildern, Vorlesegeschichten und Spielideen eher für die kleineren Kinder konzipiert ist, richtet sich die Seite „Zusammen mehr Spaß“ an Grundschulkinder.

Zusammen mehr Spaß

Auf der Seite sendet der beliebte Charakter Woozle Goozle zusammen mit Moderator Simon aus dem Heimstudio lustige Basteleien zum Nachmachen und natürlich täglich auch informative und spannende Beiträge zur aktuellen Lage. Es dreht sich aber nicht nur um die Krise, sondern geht auch unter anderem um die Tierwelt und den Sport. All das wird in kurzen Clips präsentiert. Und es gibt auf Kinder zugeschnittene Lifehacks, Challenges und Fußballtricks gegen Langeweile sowie verblüffende Zaubertricks und Experimente. All das bekommt Ihr kostenlos und ohne Anmeldung auf der „Zusammen mehr Spaß“-Aktionsseite auf toggo.de sowie in den TOGGO Apps.

Und wenn Euch danach ist, findet Ihr sogar ein paar Multiplayer-Games, die Ihr zusammen spielen könnt.