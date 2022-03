Kostenloses Online-Event stärkt Eltern und Kinder

Vorhang auf: am Wochenende gibt’s ein Online-Event für die ganze Familie. Die Initiative „Stark auch ohne Muckis“ haben wir euch in diesem Gastbeitrag von Daniel Duddek bereits vorgestellt. Seine Mission ist die Mobbing-Prävention und der Schutz der Kinder durch mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Sein Expertenwissen vermittelt er auf unterhaltsame Art und Weise an Eltern und Kinder. Am kommenden Samstag, den 12. März 2022, bietet er von 10 bis 17 Uhr ein kostenfreies Online-Event. Das möchten wir euch heute empfehlen.

Die letzten zwei Jahren waren eine große Herausforderung für Familien. Denn in der Pandemie waren die Kinder oft die Gruppe, an die zuletzt gedacht wurde. Sicherlich waren sie gesundheitlich am wenigsten gefährdet. Und trotzdem haben sie oft den Preis bezahlt, der durch die Unsicherheit der Politik und die wenig gradlinigen Entscheidungen hervorgerufen wurde. Noch heute sitzen sie mit Masken in den Klassenzimmern, während an anderen Orten fast wieder der Normalbetrieb läuft.

Aber nicht nur das macht den Kindern zu schaffen. Eingeschränkte soziale Kontakte sind ebenso schlecht für die Entwicklung wie geschlossene Sportstätten und ein Leben hinter der Maske. Und auch der Urlaub als Möglichkeit, den Akku fernab vom Alltag wieder aufzuladen, blieb lange Zeit aus. So wurde die Lebensqualität von Kindern und deren Familien extrem verringert. Viele Eltern drehen seit nun zwei Jahren stetig im roten Bereich, Nerven liegen blank und die Reibereien belasten das Familienleben. Kaum einer kommt derzeit mit Leichtigkeit durch diese belastende Zeit. Die eigenen vier Wände, für die meisten Kinder ein sicherer Hafen, gerade in Krisenzeiten, drücken auf die Stimmung und erfordern ein Ventil für alle Beteiligten.

Wir können aber auch nicht alles auf die Pandemie schieben. Denn bereits 2019 ergab diese Studie der Bertelsmann-Stiftung, dass etwa jedes dritte Kind schon in den vier Jahren der Grundschule erste negative Erfahrungen mit überfordernden Konfliktsituationen macht.

„Was tut uns da besser als ein entspannter Tag, an dem wir gemeinsam mit anderen Eltern mal wieder so richtig lachen und beste Situationskomik genießen können … und zugleich ein Paket an neuen Inspirationen und Werkzeugen mitbekommen, die Eltern wie Kindern helfen, mit mehr Leichtigkeit und Stärke durch Krisenzeiten wie diese zu kommen?“, so Daniel Duddek, selbst Vater zweier Kinder und Teil eins des unterhaltsamen Power-Duos, das durch das Online-Event führen wird. Seit über zehn Jahren engagiert sich Daniel als Autor, Erzieher sowie als Geschäftsführer und Ausbilder des TÜV-zertifizierten Ausbildungsinstituts “Stark auch ohne Muckis“ für Mobbingprävention, starke Kinder und mehr Harmonie und Leichtigkeit innerhalb der Familie.

„Dieser Tag wird das Leben vieler Familien und Kinder verändern“. Sebastian Schild

Gemeinsam mit Daniel Duddek ist außerdem Mental-Coach Sebastian Schild beim Online-Event am Start, Cheftrainer der „Stark durch Meditation“-Ausbildung und Experte für Unterbewusstsein, Wahrnehmung und Selbstwert. Mit diesem Fachwissen bringt er das passende Handwerkszeug mit auf die Bühne und verspricht:

Infos zum Online-Event

Eltern haben Daniel um Hilfe gebeten, damit sie für den Krisen-Alltag gerüstet sind. Das kostenfreie „Edutainment“- Konzept in dem Online-Event ist seine Antwort auf diese Bitte. Es ist aber viel mehr als eine siebenstündige Zoom-Konferenz. Denn das Streaming-Event wird mit professioneller Technik live aus einem TV-Studio übertragen – für beste Fernsehshow-Qualität auf dem eigenen Rechner oder Fernseher. Die Zuschauer*innen sind den ganzen Samstag live bei dem Event mit dabei und werden als Familie gemeinsam Aufgaben meistern und dabei über sich hinauswachsen. Erfolgserlebnisse und gute Gefühle frei Haus. Geeignet ist das Online-Event für Eltern und Kinder von 7 bis 13 Jahren. Hier nochmal alle Infos:

Termin: 12. März 2022

Uhrzeit: 10 – 17 Uhr

Teilnahme: per Zoom

Anmeldung: bitte vorab über diesen Link anmelden

Wenn ihr also Kinder im passenden Alter und am kommenden Samstag etwas Zeit habt, dann klickt euch einfach mal rein. Daniel ist ein lässiger, unterhaltsamer Typ, der ein großartiges Team von Experten um sich versammelt. So sorgt er für eine unterhaltsame Zeit, wenn auch mit einen ernsten Hintergrund. Gerade Grundschulkinder gerade oft in Konflikte, wie unser Beitrag über die Geheimnisse gezeigt hat. Helft ihnen, dafür gerüstet zu sein.