Mit der neuen Monsieur Cuisine Connect kommt im wahrsten Sinne das Zwei-Punkt-Null Modell der MC-Familie ins Haus: WLAN-Schnittstelle und CookingPilot, ein großes Touchscreen und eine im Topf integrierte Waage machen das Kochen und Backen jetzt noch leichter und unterhaltsamer. Und appetitlich sieht die Hightech-Küchenmaschine auch noch aus. Apropos: Ich hab mich, sozusagen, schon mal probiert – und meinen Süssen hat´s geschmeckt…

Wer es lieber „alte Schule“ mag, kann die über hundert Gerichte auch anhand des mitgelieferten Kochbuchs nachkochen bzw. -backen. Ansonsten führt der sog. CookingPilot Schritt für Schritt über einen 7-Zoll Touchscreen-Display durchs Rezept der Wahl; und dies online über WLAN-Schnittstelle. Clever und ebenfalls neu ist auch, dass die verschiedenen Zutaten beim jeweiligen Zugeben direkt im Topf gewogen werden können. Man kann also „immer einfach reinschmeißen“…

Gefüllte Paprika, digital…

Zum Test hab mir die gefüllten Paprika vorgenommen und ob´s nun an der Maschine, dem Rezept, oder vielleicht doch an mir lag; jedenfalls war das Ergebnis ein voller Erfolg! Und in der Tat machen die neuen Zusatz-Features des Online-Kochens über das Display sowie die Wiegefunktion im Topf die Zubereitung zu einer noch runderen, einfacher von der Hand gehenden Sache: Zunächst im großen Topf Zwiebeln und Knobi zerkleinert, anschließend Hackfleisch, Tomatenmark, Gewürze und Co. dazu gegeben und alles miteinander vermengt. Danach die Masse in die Paprika gegeben und im entsprechenden Aufsatz schonend gegart – während im Topf darunter gleichzeitig die spätere Sauce sowie im eingehängten Messbecher der Reis angeköchelt werden konnten. All-in-One, also. Schönes Ding!

Natürlich kann auch die Monsieur Cuisine Connect neben o.g. Funktionen wieder Kneten, Rühren, und Anbraten. Auf www.monsieur-cuisine.com kann man sich außerdem seine Rezeptdatenback individuell zusammenstellen. Darüber hinaus sind digital und analog im bereits genannten, mitgelieferten Kochbuch weitere Tipps und Tricks sowie übersichtliche Tabellen zum Handling mit den Grundzutaten zu finden. Die Online-Rezept-Datenbank wird regelmäßig kostenlos ge-updated, nur falls jemand die über 150 Gerichte schon „weggekocht“ hat…

Bleibt noch zu erwähnen, dass sämtliche relevanten Teile natürlich spülmaschinenfest sind und, wie z.B. der Edelstahl-Mixbehälter höchsten materiellen Ansprüchen genügen.

Fazit:

Die Monsieur Cuisine Connect ist eine toll modifizierte Premium-Version, deren digitale Funktionen sowie das Wiegen direkt im Topf Spaß und Handling beim Kochen und Backen noch mal deutlich steigern bzw. optimieren! Nur Bier brauen und Fahrräder aufpumpen kann die Monsieur Cuisine Connect leider nicht – einen sonnigen Vatertag Euch allen..!

Eigenschaften, u.a.:

• Linkslauf zum Rühren, Rechtslauf zum Zerkleinern

• Drei Programme zum Kneten, Dampfgaren und Anbraten

• 7-Zoll-Touchscreen-Display

• Hardcover-Kochbuch mit über 160 Rezepten

• 159 vorinstallierte Rezepte für den CookingPilot

• Kostenlose, regelmäßig ge-updatete Online-Rezept-Datenbank

• Spülmaschinenfest

• UVP: €299