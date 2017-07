SPONSORED Brauchen Kinder Helden? Zur Bedeutung von Vorbildern für unsere Kinder gibt es in der Wissenschaft und Gesellschaft viele Meinungen. Die Wirkung von Helden auf Kinder wird allgemein positiv gesehen. Zur meiner Freude bringt Scooli nicht nur Superhelden auf Schulranzen, sondern gibt auch Helden des Alltags eine Bühne. Der Scooli Helden-Award gibt Euch die Chance, den echten Helden eurer Kinder einmal auf ganz besondere Weise Danke zu sagen.

Doch wer sind echte Helden? Ob Luke Skywalker oder Spiderman – bei unseren Kindern sind fiktive Helden oft angesagter als reale. Ausnahmen sind noch Sportler, wie in unserem Fall kein Geringerer als Manuel Neuer. Als die deutsche Nummer 1 verletzt nicht spielen konnte war mein Sohn voller Verzweiflung. Den Tränen nahe sorgte er sich um den Erfolg der Mannschaft. Aus meiner Sicht bin ich dann der wahre Held, der Ihn tröstet und im erklärt, wie ein Spiel mit André ter Stegen gewonnen werden kann.

Unbesungene, echte Helden sind für mich aber andere. Und zwar alle, die Eltern helfen dem Nachwuchs die bestmögliche Kindheit zu bescheren. Sein es Großeltern, die da sind, wenn es bei Mama und Papa im Job eng wird oder ein Kind aus der Nachbarschaft, dass bei den Hausaufgaben hilft. Ein echter Held zum Anfassen kann der eigene Bruder oder die Schwester sein, die sich mutig vor den kleinen Bruder stellt oder sich die Zeit nimmt, die Welt zu erklären oder im Sandkasten zu spielen. Der Cousin, der so gut Fußball spielt, kann ein Vorbild und Held sein. Die Oma oder der Opa, die sich für Enkelkinder viel Zeit nehmen oder der oder die Erzieherin, zu denen die eigenen Kinder ein ganz besonderes Verhältnis haben. Viele verdienen damit sehr großen Respekt und vielen ist man als Elternteil zu großem Dank verpflichtet. Mit dem Heldenaward von Scooli könnt ihr im Namen Eurer Kinder Danke sagen. Neben dieser Auszeichnung gibt es auch noch tolle Preise wie ein Helden-Wochenende im Europa-Park, für Vereine und Institutionen ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro und unter allen Teilnehmern gibt es zehn Scooli-Schulranzen-Pakete zu gewinnen. Zusammen mit Bea Beste von tollabea.de sitzen wir in der Jury.

Wer sind Eure persönlichen Helden oder die Eurer Kinder?

Wer sind die Helden eurer Kids, liebe Blogger-Kollegen? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns im Rahmen einer kleinen Bloggerparade teilhaben lasst, wer bei Euch aufs Treppchen gehört. Entweder im Rahmen eines kleinen Beitrags bei Euch im Blog oder eben hier in den Kommentaren: #scooliheldenaward

Für alle Leser gilt: Egal ob ein Verein, oder eine Privatperson, ihr dürft nominieren und könnt dafür sorgen, dass echte Helden gewinnen. Hier die genaue Mechanik:

Als Teil der Jury freue ich mich schon diebisch auf Eure Nominierungen. Für weitere Informationen und Eure Helden-Vorschläge geht es hier entlang: http://scooli.com/helden-award.html

[In Kooperation mit Undercover GmbH]

Fotocredit: © Sunny studio – Fotolia.com