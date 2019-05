WERBUNG Kinder und Schlafen ist ja bei vielen Eltern eine Kombination, die nicht so wirklich harmonisch zueinander passt. Da werden Kleinkinder durch die Wohnung getragen oder sogar im Auto um den Block kutschiert, gepuckt, gefüttert und besungen. Oder am Ende ins Familienbett gepackt. Ein Erfolgsrezept haben wir leider auch nicht. Aber mit der Bettwäsche von Katha Covers haben wir einen Tipp für Euch, wie Ihr ein wirklich schönes und inspirierendes Setup schaffen könnt, in dem Eure Kleinen süße Träume träumen können…

Den Gründerinnen Katharina Hirt und Antje Peters-Hirt war das Angebot an Bettwäsche zu Kindern noch nicht besonders genug. Daher bringen sie mit ihren Motiven tolle Farben und hübsche Motive in die Kinderzimmer. Irgendwie dezent auf weißem Hintergrund, aber gespickt mit Farbtupfern zu verschiedenen Themen.

Kollektionen

Auch bei den Namen hat sich Katha Covers besondere Namen überlegt. Bettet Eure Kinder zwischen der „Dancing Duck“, lasst es mit „Ready Rocket“ in die Nacht starten, mit „Inspiring Instruments“ losmarschieren oder sorgt mit den „Shiny Stars“ für süße Träume. Zu jeder Kollektion gehört ein kleines Kissen mit großem Motiv im Format 60x40cm, ein großen Kissen in 80x80cm sowie ein großer Bezug mit den Maßen 100×200 oder 135x200cm. Alle Motive lassen sich nach Wunsch kombinieren. Die kleinen Kissen kosten 19 Euro, die großen Kissen 25 Euro und die kleinen Oberbetten mit kleinem Kissen 49 Euro und in groß mit großem Kissen 69 Euro.

Alle Bezüge haben einen Reißverschluss, sind aus 100% Baumwolle, in der Türkei hergestellt und nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® sowie schadstoffgeprüft nach Oekotex Standard 100 (Hohenstein Zertifikat) produziert. Schaut Euch die tollen Raketen, bunten Enten, besonderen Intrumente und funkelnden Sterne am besten direkt mal an auf kathacovers.com. Infos bekommt Ihr natürlich auch auf Instagram und Facebook.

[In Kooperation mit Katha Covers – wir haben ein Bettwäscheset bekommen, weitere Leistungen gab es nicht. Und tatsächlich liebt unsere Tochter Ihre pinke Trommel mit den Sternen…]