Immer wieder pünktlich zum Frühjahr grient der garstige Kericht heimtückisch und verächtlich aus jeder Ecke der eigenen vier Wände. Leise säuselt er dabei gemeine Provokationen, es endlich mit ihm aufzunehmen. Und wenn der eigene Putzteufel schließlich mit einem durch geht, bedient man sich konsequenterweise am besten selbst einer helfenden Höllenmaschine – wie eben dem Kärcher FC 5 Premium Hartbodenreiniger.

Der zeitsparende Drei-in-Eins-Helfer…

Staubsauger, Wischmopp, Eimer – um dieses Dreigestirn kreist sich normalerweise die bucklige Maloche des Fussbodenreinigens. Der Kärcher FC 5 Premium Hartbodenreiniger allerdings ist, ihr ahnt es schon, der Dreifach-Tasker in Einem und damit quasi der Chuck Norris der Cleaner-Szene. Die immense Zeitersparnis dieses Geräts wird also sofort augenscheinlich. Aber auch der Wasserverbrauch reduziert sich dank des FC 5 Premium. Und das Ganze funktioniert in etwa so:

Zwei auswechselbare Mikrofaserwalzen werden aus einem 400 ml fassenden Tank permanent mit Reinigungsmittellösung befeuchtet. Die rotierenden Walzen lösen angetrockneten Schmutz und absorbieren ihn zusammen mit Staub, gröberen Partikeln und auch kleinerer Mengen Flüssigkeit vom Fussboden. Anschließend wird der Schmutz von der Oberseite der Walze abgesaugt. Die Mikrofasern werden also kontinuierlich gesäubert und bleiben damit stets aufnahmefähig für neue Verunreinigungen. Die Folge sind bessere Reinigungsergebnisse bei deutlich weniger Wasserverbrauch wie z.B. bei einem Wischmopp.

… schafft alles weg

Ich schmeiße den Motor an und mache direkt mal eine „Testfahrt“ durch unsere Wohnung, die nicht nur uraltes, sensibles Parkett, sondern gleich ein ganzes Sammelsurium an Untergründen wie Dielenboden, Laminat und Fließen beherbergt. Verschmutzungsszenarien im Vorfeld zu inszenieren ist nicht notwendig, und das nicht bloß, weil ein 3-jähriges Kind den Haushalt maßgeblich „mitgestaltet“. Krümel und andere Essensreste, Apfelsaftpfützen, eingetrocknete Marmelade, Sand, Staub, kleine Papierfetzen und andere bunte, schwer definierbare Kleinstteile – alles dabei…

Funktionell inkl. Design-Award

Mit einer Tankfüllung können ca. 60m² gereinigt werden und der Boden ist nach zwei Minuten wieder trocken und begehbar. Der Superbesen ist dankbar im Handling, Wisch- und Schutzwassertank schnell und einfach entnommen und wieder befüllt bzw. entleert. Außerdem kommt das kleine „Fahrzeug“ samt Reinigungs und -Parkschale daher, in der die Walzen gespült werden und anschließend trocknen können. Einsetzbar ist der Kärcher FC 5 Premium auf Böden aller Art, egal ob gewachstem Holz, Stein, PVC oder Laminat. Und je nach Geschmack gibt´s das Ding auch in schickem Gelb. Zur Not kann man den Kärcher FC 5 Premium sogar neben sein Board oder Hipster-Rad stellen; das Design ist bereits Red Dot-premiert…

Fazit:

Der Kärcher FC 5 Premium kann es mit jedem gängigen Bodenbelag eines Haushalts aufnehmen und arbeitet sich dabei auch souverän an Möbel- und anderen Kanten entlang. Das gesamte Handling ist denk- und dankbar einfach, das Drei-in-Eins-Phänomen aus Staubsauger, Wischmopp und Eimer aufgrund der Zeit- und Wasserersparnis ein absolut blitzsauberes Argument.

Details:

Arbeitsbreite: 300 mm

Vol. d. Frischwassertanks: 400 ml

Kabellänge: 7 m

Gewicht (befüllt): 5 kg

Reinigungsleistung je Tankfüllung: ca. 60m²

Preis: €249,99 (UVP)