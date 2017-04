Mit kleinen Kindern ist man deutlich häufiger in Hektik als ohne. Es fehlt die Ruhe, sich einfach mal um sich selbst zu kümmern. Meist schlüpfen Mama und Papa morgen schnell in ihre Klamotten, um sich danach gleich wieder dem Nachwuchs zu widmen. Und so ist Papa recht häufig in ausgelatschten Sneakern, der ollen Jeans und einem gemütlichen Sweater unterwegs. Aber halt: das muss nicht so sein. Nehmt Euch mal wieder Zeit, über Euer Outfit nachzudenken. Und wir helfen dabei, denn wir schicken zwei von Euch zum Umstyling zur Outfittery nach Berlin.

Barfuß oder Lackschuh?

Irgendwie sind wir Kerle klamottentechnisch Gewohnheitstiere. Wir haben eine Lieblingshose und sind meist recht eingeschränkt bei der Auswahl unseres OOTD. Vielleicht wisst Ihr nichteinmal, was OOTD bedeutet 😉 Na klar, einige von Euch haben lange Bärte, kennen sich mit den neuesten Trends aus und haben ein paar hundert Schuhe im Schrank. Aber der Großteil der Männer ist wenig experimentierfreudig und greift meist auf Altbewährtes zurück. Insbesondere, wenn auch noch Kinder im Spiel sind.

Wir wollen Euch nun helfen, Euch auch mal wieder für Eure Partnerin in Schale zu schmeissen. Und bestenfalls bekommt Ihr auch ein paar Impulse, die Euch modemäßig auf ein neues Level heben. Wer weiss das schon genau.

Unsere Gewinnaktion mit Outfittery

Am nächsten Freitag, den 21. April, steigt im Rahmen des OUTFITTERY Press Showrooms in der Hauptstadt für Zwei von Euch eine Mega-Umstylingaktion. Macht also bitte nur mit, wenn Ihr in der nächsten Woche am Freitag nachmittags von 17 bis 19 Uhr in Berlin sein könnt. Reisekosten werden übernommen.

Bei dem Umstyling stellt Euch Outfittery ein komplett neues Outfit zusammen. Außerdem gibt es von den Stylisten ein Hair & Face Fresh Up. Die Klamotte dürft Ihr natürlich mit nach Hause nehmen. Ob Ihr bei der Zusammenstellung ein Mitspracherecht habt, kann ich Euch aber nicht versprechen…

Wie könnt Ihr mitmachen?

Schickt uns bis nächsten Dienstag, den 18. April um 23.59 Uhr, ein Vorher-Bild von Euch. Zeigt uns, warum Ihr ein Styling nötig habt. Zeigt uns Eure Motivkrawatten, Eure von den Kindern vollgesabberten Pullover und Eure ausgetretenen Schuhe. Das Nachher-Bild wird dann vor Ort geknipst. Das Bild könnt Ihr unter Angabe Eures Namens und Alters an gewinnertyp[at]daddylicious.de schicken. Oder Ihr seid so richtig mutig und postet es auf unserem Facebook-Post zu der Outfittery-Aktion. Wir nehmen auch Instagram-Bilder mit dem Hashtag #daddylicious

Das Gewinnpaket hat einen Wert von 2x gut 1.000 Euro und gilt nur für Männer mit den Größen S, M oder L. Aber meine lieben Damen, wenn Ihr Euren Kerl gern in neuem Glanz erstrahlen lassen möchtet, dürft Ihr natürlich gern ein Foto von ihm einsenden.

Nächste Woche Mittwoch werden wir die Gewinner ziehen und sofort benachrichtigen, damit die Tour von Euch geplant werden kann. Wir drücken die Daumen und sind sehr gespannt auf die neuen Outfits. Die ganze Gewinnaktion ist ohne Gewähr und in Zusammenarbeit mit der Outfittery.

Fotos: Oben und Mitte © Pixabay // unten © Pexels