Ein großer Fußball-Fan war ich eigentlich nie. Selbst Weltmeisterschaften tangierten mich zu meiner Jugend nur peripher. Erst als ich nach St. Pauli zog und einer Einladung folgend meinen dunkel gekleideten Nachbarn mit der langen schwarzen Mähne zu einem Spiel am Millerntor begleitete, war es um mich geschehen. Seit über 10 Jahren bin ich dem magischen FC nun treu und verpasse kein Heimspiel (an dieser Stelle sei direkt einmal die Toleranz meiner Gattin gepriesen :).

Kürzlich auf dem Flohmarkt erweckte ein altes TIPP-KICK Set mein Interesse. Auch das hatte in meiner Jugend leider komplett an mir vorbei existiert. Und ähnlich wie zu Jugendzeiten konnten mich die kleinen Kick-Männchen auf dem grünen Rasen nicht vollends zum Kauf bewegen. Ich ließ den Flohmarktstand links liegen und das war – wie sich nun herausstellt – genau richtig! Denn jetzt gibt es eine spezielle TIPP-KICK FC St. Pauli Edition! Da muss man als braun-weißer Fan wahrhaftig nicht lange überlegen und auch meine Frau läge goldrichtig, wenn sie mir diese Edition zu Weihnachten schenken wollte. Nun halte ich sie allerdings schon im November in den Händen und das fühlt sich bereits ein wenig wie Weihnachten an.

Denn hier haben sich die TIPP-KICK Designer wirklich mal aus dem Fenster gelehnt und eine ganz eigene Edition geschaffen, die an der Gestaltung vorheriger Vereins-Editionen mit einem braun-weißem „ROAR“ vorbei zieht. Bereits die Verpackung (Novum: Hochkant-Gestaltung) zeigt, dass der FC St. Pauli nicht nur Fußball ist: „Love the game, hate racism“ steht dort in aktuell vereinstypischer Klebestreifen-Typographie. Selbst dem Vereins-Logo hat sich jemand mühevoll gewidmet und dieses mosaikartig aus kleinen Streifenelementen umgestaltet. Bei solchen Logo-Entfremdungen sollte man immer vorsichtig sein, aber selbst ich als Fan (und Grafik-Designer) finde das toll. Dazu reißt eine im Che-Guevara-Schattenriss-Stil gestaltete TIPP-KICK-Figur ihre Faust in die Luft, was wohl auch einmalig in der Geschichte dieser kleinen Blechfiguren sein dürfte. Hinter der Figur ist ein großer roter Stern montiert, ein wenig Schrabbel-Look oben drauf und schon hüpft das Fan-Herz höher. Dem Graffito im unteren Bereich huldige ich mal nicht – das sieht ein bisschen laienhaft aus.

Schauen wir mal hinein. Noch ein Novum: Das Spielfeld ist nicht grün, sondern in den Vereinsfarben gehalten: Brauner Untergrund, weiße Linien. Den Anstoßkreis bildet das Klublogo (leider mit Druckfehler). Die Metallfiguren sind in schlichtem Braun und Weiß gestaltet und tragen – natürlich – das Vereinslogo auf der Brust. Einen rot-weißen Ball (zwei davon sind im Set enthalten) hat es laut Google auch noch nie gegeben.

Dies ist also nicht nur eine einfach braun-weiß angemalte TIPP-KICK Edition. Hier steckt Liebe im Detail. Da hat sich mal jemand ein-zwei Gedanken gemacht und heraus gekommen ist eine „runde“ Sache, die jeden Fan der Kiezkicker schwer begeistern wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, mit meinem Sohnemann die ein oder andere Partie auszutragen. Er muss dazu leider noch etwas älter werden. Denn bisher ist „Torball“ (so heißt das bei ihm) für ihn zwar hochinteressant, aber es gestaltet sich dezent schwierig einem Zweijährigen die Spielregeln (ebenfalls enthalten) beizupulen. Auch seine Präzisionsschüsse, die wir schon einmal zu üben begonnen haben, lassen doch noch arg zu wünschen übrig. Außerdem fahren gerne mal Feuerwehr und Müllabfuhr über den Platz oder wollen dort gar parken. Geschickte Taktik eigentlich – meinen Stürmer irritiert das immer so sehr, dass er sich kampflos geschlagen gibt, während Papa sich zurück lehnt und sich einen braun-weißen Kaffee aus seinem braun-weißen Becher schmecken lässt.

Die TIPP-KICK FC St. Pauli Edition gibt es online entweder direkt im TIPP-KICK-SHOP oder auch im FC St. Pauli Shop.

YOU’LL NEVER TIPP-KICK ALONE!