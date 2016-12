Seit einiger Zeit will unsere Kurze immer Höhlen bauen. Da passte es gerade wunderbar, dass jetzt dieses Spielzelt von Hot Wheels ins Haus flatterte. Außerdem mit im Paket: Ein Kindersofa. Ganz schön quietschig, die Dinger, so mein erster Eindruck. Aber: Wer bin ich schon? Jedenfalls nicht Zielgruppe

Ich war mir noch immer nicht ganz sicher, wie ich die neuen Kinderzimmer-Gadgets Hot Wheels finden sollte, da war mein Töchterchen auch schon quietschend vor Freude im Spielzeit verschwunden. „Komm Papa, komm rein! Es regnet!“ Na klar tut es das. Es schüttert geradezu von der Zimmerdecke herunter. „Aber Schuhe aus!“ – „Ja Chef, selbstverständlich!“ „Oh, Lalu, Hase und Puppi mit rein. Werden krank!“ Na gut, überzeugt. Was Du gut findest, ist auch mein Ding, denke ich.

Ich hab ihr ihre neue „Höhle“ dann schließlich mit Decken und Kissen ausgelegt und bin jetzt regelmäßig bei ihr zum Kaffee trinken eingeladen. Und wenn ich mal wieder nicht weiß, wo sie sich versteckt haben könnte – jetzt weiß ich es… Cool ist, dass man das Zelt in wenigen Augenblicken auf- und wieder abbauen kann, es auch draußen funktioniert und easy mit einem feuchten Tuch zu reinigen ist. Die Öffnung kann hoch gerollt und per Klettverschluss fixiert werden. Das Zelt hat außerdem zwei „Fenster“ aus Gaze, man kann also auch mal unauffällig spionieren, was der oder die „Höhlen“-bewohner gerade so aushecken. Mit 105 Durchmesser und einer Höhe von 135 cm groß bzw. klein genug, je nach Sichtweise, wenn ihr versteht..?

Das Kindersofa fand aus irgendeinem Grunde keinen Platz in der Kinderzelthöhle, wohl aber darf es jetzt direkt neben der Kuschelecke stehen. Es ist ausklappbar und der Schaumstoff mit Baumwollmaterial überzogen. Das Sofa macht einen kuscheligen Eindruck, eine korrekte Tobeunterlage. Außerdem ist es stabil, gleichzeitig aber sehr leicht. Damit können es auch die Kleinsten mühelos von links nach rechts durch´s Kinderzimmer schieben. Bis 30kg soll das Ding aushalten. Da hätte also noch Platz für eine zweite Version unserer 2 ½ Jährigen.

Und ja, beide, also Spielzelthöhle wie Kindersofa, sind ganz augenscheinlich kindgerecht designt… Ich werde mich daran gewöhnen müssen, dass sich das von uns, also „alten Menschen“ in Pastelltönen und mit Retro-Illustrationen eingerichtete Kinderzimmer bald in einen Hort kunterbunten Airbrush-Wahnsinns verwandeln wird. Und wenn ich kurz inne halte: Hätte man mir in jungen Jahren so etwas passend zu meinen Hot Wheels Spielzeugautos ins Kinderzimmer gestellt, ich wäre wahrscheinlich auch komplett ausgeflippt.

Fazit:

Insbesondere das Spielzelt dürfte aufgrund seiner Eigenschaft als Rückzugsort eigentlich jedem kleinen Menschen großen Spaß machen. Und wenn man davon ausgeht, dass Kids auch immer gerne das in klein und kindgerecht haben wollen, was Erwachsene in „echt“ und groß haben, sollte auch das Kindersofa seine Kuschel- und Tobefreunde finden.

Spielzelt: ab EUR 19,99

Kindersofa: ab EUR 44,95