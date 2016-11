*sponsored – Die nasskalten und schmuddeligen Herbstwochenenden sind eine tolle Möglichkeit für intensive Daddy-Time zusammen mit den Kindern. Schenkt Euer Liebsten einen entspannten Nachmittag zuhause mit einem entspannenden Bad oder mit einem guten Buch auf dem Sofa. Und dann packt Ihr Eure Kinder in warme Klamotten und tobt durch den Park, in den Wald oder auf den Spielplatz. Warme, wetterfeste Kleidung ist dabei zwingend notwendig. Daher stellen wir Euch heute die Marke Isbjörn of Sweden vor. Denn die Nordlichter kennen sich mit schlechtem Wetter aus. Versprochen!

Es gibt kein schlechtes Wetter…

Wir haben schon oft berichtet, dass Kinder jeden Tag eine Portion frische Luft und Tageslicht brauchen. Auch wenn es draußen ungemütlich wird. Kindern ist es eigentlich egal, wenn es mal nieselt oder auch schneit, denn dann ergeben sich viele neue Spielmöglichkeiten. Die Kleinen lieben es, durch Pfützen zu toben oder einen Schneemann zu bauen. Ihr müsst dann nur dafür sorgen, dass sie nicht frieren. Eine warme und wasserabweisende Jacke hilft dabei, den Spielspaß draußen lange zu erhalten. Was aber macht gute Kinderkleidung aus? Es ist der Mix aus Tragekomfort durch einen guten Sitz, Wasserdichte und genug Atmungsaktivität.

Anforderungen an Outdoor-Kleidung

Bester Komfort für Ihr Kind. Preiswerte Alternativen haben keine oder schlechte Ventilation. Der Schlüssel zu Outdoor-Bekleidung mit hohem Tragekomfort ist die Atmungsaktivität. Wasserdichte ist einfacher zu gewährleisten. Bei ISBJÖRN können Eltern immer sicher sein, dass ihr Kind nie schwitzt oder friert. Ein Kind, das sich wohlfühlt in seiner Kleidung geniesst Aktivitäten im Freien. Das Material sollte schadstoffarm und die Herstellung nachhaltig sein. Und wenn dann noch der Preis passt und die Kleidung nach der Saison sogar an Geschwister, Freunde oder Verwandte vererbt werden kann, dann spricht das dafür, genauer hinzugucken.

Isbjörn of Sweden

Robuste und stylishe Produkte kommen oft aus Schweden. Denken wir nur an IKEA oder auch Volvo. Das ist Understatement und Zuverlässigkeit, gepaart mit individuellem Style und Belastbarkeit. Und in diese Tradtion passt auch Isbjörn of Sweden. Das bedeutet übersetzt übrigens der „Eisbär aus Schweden“ und passt perfekt, denn ein Eisbär hat warmes Fell, ist kräftig und ist bei jedem Wetter draußen unterwegs. Seit 2005 entwerfen und produzieren die beiden Schwedinnen Camilla Schmidt und Maria Frykman Forsberg schicke und funktionelle Outdoor-Kleidung für Kinder.

Wir haben aktuell drei Produkte von Isbjörn of Sweden im Einsatz: die STORM Hard Shell Jacke für aktuell 130,55 EUR gibt es in den vier Farben NavyBlue, CandyFrog, Smoothie und Silvergrey. Und da meine Tochter bei der Auswahl mitentscheidet, ist es natürlich die pinke Variante geworden. Die Jacke gibt es in drei Größen und sie ist wirklich „unkaputtbar“. Wir waren damit schon beim Ponyreiten und haben damit auch die Gartenarbeit erledigt. Die Storm Hard Shell Jacke ist extrem leicht und wasserfest. Die Kapuze kann abgenommen werden und die Ärmel haben weiche Bündchen. Mit einem warmen Pullover oder Hoody ist das eine tolle Lösung für Ausflüge durch die nasse Kälte.

Für die trockene Kälte haben wir mit dem Rib Sweater Hood K’s ebenfalls eine tolle Lösung gefunden. Und aus der bunten Farbpalette ist es hier Ragdoll geworden, ein gemütliches Grau. Die Kapuzenjacke kostet aktuell 90,35 EUR und ist aus gestricktem Fleece. Damit ist die weiche Jacke wirklich kuschelig und vielseitig einsetzbar. Auch hier ist die Kapuze abnehmbar und die Kängurutaschen sorgen für warme Hände. Meine Tochter hatte diese Jacke bei einer Radtour durch das herbstliche Hamburg an und war ziemlich happy in ihrem Kindersitz.

Und dann haben wir noch die Light Weight Rain Jkt K’s von Isbjörn of Sweden im Kleiderschrank. Und um die Farbpalette abzurunden ist es dabei das Modell in NavyBlue geworden für 100,40 EUR geworden. Die wind- und wasserdichte Jacke ist atmungsaktiv, hat elastische Bündchen, große aufgedruckte Reflektoren und eine zusätzliche Brusttasche mit Reißverschluss.

Wir sind mit diesem Isbjörn of Sweden SetUp gut gerüstet für die nächsten Monate und freuen uns auf viele Ausflüge und Spielplatzbesuche. Solltet Ihr auf der Suche nach kernigen und funktionalen Outdoor-Klamotten für Kinder sein, checkt doch einfach mam die WebSite von Isbjörn of Sweden.

[In Kooperation mit Isbjörn of Sweden: die drei Kleidungsstücke für unsere Tochter wurden uns zum Testen der Produkte dauerhaft zur Verfügung gestellt]