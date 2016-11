Wer weiß am besten, was Frauen und Mütter wollen? Genau: Frauen und Mütter. Das gilt auch für Weihnachtsgeschenke. Und eventuell ist das bei Euch ja aktuell gerade Thema. Passend dazu hat Leonie vom Mama-Blog MiniMenschlein einen HOODY für Mamas entwickelt. Mit Ihrem MOMMY-Shirt hat sie die Damenwelt bereits begeistert. Jetzt will sie wieder an Eure Geldbörsen. Und ich denke, die Chancen stehen gut, denn bald ist schon wieder Weihnachten. Kommt ja jedes Jahr wieder sehr überraschend. Aber übrigens nur für Kerle…

Für Euch haben wir ja bereits das lässige Motördad-Shirt in unserem eigenen Shop. Und jetzt könnt Ihr auch Eurer Frau, Freundin oder Bekannten einen stylishen und kuscheligen Begleiter schenken. Der Hoody von Leonie trägt den Schriftzug „MOM“ und ist dazu mit zwei goldenen Herzen verziert.

Den Hoody gibt es im Shop von MiniMenschlein für je 69,90 EUR in den Größen S, M, L und XL. Da ist für jede Mama die richtige Größe am Start.

Pflegehinweise interessieren Euch sicherlich nicht. Die findet Ihr aber zur Not auch bei Leonie auf der Seite. Mitgedacht hat sie auch bei der Info zu der Größte, denn sie rät dazu, die normale Größe zu kaufen, wenn Ihr einen länger geschnittenen, figurbetonten Hoody für Eure Lady sucht. Wenn der „MOM“ Hoody locker sitzen soll, nehmt Ihn lieber eine Nummer größer. Aber so genau wisst Ihr die Größe wahrscheinlich eh nicht. Ihr macht das schon.

Ihr wollt noch mehr Infos? Was ist mit Euch denn los? Bald ist WEEEEEEEIIIIHHHHNACHTEN! Aber gut, das flotte Ding ist aus innen angerautem Sweatstoff mit flach aufliegender Kängurutasche. Der Hoody hat Ripp-Bündchen an Saum und Ärmelöffnung und eine gefütterte Kapuze. Das Material ist 70 % Baumwolle und 30 % Polyester, die Typo und die Graphics sind von Julia Rebecca Kratz und der Transfer Print ist „handmade“.

Außerdem sieht der Hoody lässig zu Jeans aus, verträgt sich super mit Lederjacke oder Mantel und darf natürlich auch am Sonntag zur Unterwäsche getragen werden. Viel Spaß damit!