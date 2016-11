Wir finden es großartig, wenn sich prominente Personen für Menschen in Not stark machen. Und insbesondere halten wir es für lobenswert, wenn kranken oder benachteiligten Kindern geholfen wird. Die bekannte Schauspielerin und Moderatorin Nova Meierhenrich hat sich 2014 mit dem erfolgreichen Segler Malte Kamrath zusammengetan und die Initiative „Herzpiraten“ gestartet. Damit setzen sie sich für herzkranke Kinder ein und bemühen sich um schöne Momente und kleine Wünsche.

Die Begeisterung für den Segelsport führte recht schnell zu der Entscheidung, regelmäßig Segeltage mit Kindern zu veranstalten. Hamburg und München sind schon Austragungsorte, Berlin kommt wohl ab 2017 dazu.

Nova Meierhenrich erklärt am besten selbst, was sie sich mit den Herzpiraten zum Ziel gesetzt haben:

„Die Idee dahinter ist zum einen, herzkranken Kindern die Möglichkeit zu geben sich sportlich zu betätigen – was aufgrund der Krankheitsbilder nur sehr eingeschränkt möglich ist – und zum anderen Fähigkeiten und Erlebnisse, die durch langjährige Krankenhaus Aufenthalte außen vor bleiben, aufzufangen. Hierzu gehören die Förderung von Teamgeist, Gruppenzugehörigkeit und vieles mehr. Es sind ganz besondere Tag und wenn ihr mehr dazu wissen wollt schaut gerne mal bei den Herzpiraten, auch auf Facebook, Twitter, Instagram und co. vorbei.“

Die Herzpiraten-Kollektion

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest haben Nova und Malte sich nun eine ganz besondere Aktion ausgedacht: mit einer tollen Kollektion aus Mützen und Schals haben sie eine Serie entworfen, aus deren Verkäufen zusätzliche Gelder für ihren Verein gesammelt werden. Mindestens fünf Euro pro Stück gehen an die Kleinen. Daher supporten ganz viele Kollegen wie die Schauspieler Jan Hartmann, Minh-Khai Phan-Thi, Verena Wriedt, Kerstin Linnartz und viele mehr.

Wir fordern Euch selten dazu auf, ein Produkt zu kaufen. Aber in diesem Fall tun wir das, denn wir möchten den Verein sehr gern unterstützen. Die Herzpiraten Mützen und Schals bekommt Ihr in Feinstrick und Grobstrick im Shop von Goldmarie. Also bitte, kauft die Regale leer, die Kinder werden es Euch danken.

Und ein bißchen Support sollte Euch nicht schwerfallen, denn die Mützen und Schals der Herzpiraten sehen super aus und passen perfekt zur aktuell wirklich kalten Jahreszeit.