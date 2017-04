Die Kreativität von Kindern sollte ich jeder Altersgruppe massiv gefördert werden. Die Welt wird immer digitaler, die Ernährung immer ungesünder und die Bewegung nimmt immer weiter ab. Umso wichtiger ist es, Kindern die bunte Welt zu zeigen und dafür zu sorgen, dass sie alle Sinne benutzen und grenzenlos kreativ werden können. Stifte und Malen spielen dabei eine wichtige Rolle. Die radierbaren Filzstifte von Frixion haben wir schon vorgestellt. Jetzt könnt Ihr die Bilder Euer Kinder mit dem Malbuch „My FriX Book“ sogar in Bewegung bringen.

Unsere Tochter verfügt über ein großes Repertoire an Wachsmalern, Buntstiften und Filzern. Je nach Lust und Laune bemalt sie weiße Blätter Papier, schnappt sich Malbücher, klebt Sticker in Hefte oder beschäftigt sich mit Malen-nach-Zahlen. Wir fördern diese kreativen Ergüsse und lassen sie auch mal Tische, Wände und sich selbst bemalen. Denn fast alles bekommt man am Ende auch wieder herausgewaschen. Oder wegradiert. Denn die Frixion Colors Filzstifte lassen sich tatsächlich wegradieren. Und zwar so richtig wegradieren. Da schmiert oder verwischt gar nichts, das Blatt wird wieder weiß. Aus dem Grund ist unsere Tochter eh schon großer Fan dieser Stifte, denn noch vermalt sie sich gelegentlich. Und meist gibt es dann ordentlich Alarm.

FriXion Colors Filzstifte

Die Stifte gibt es im 6er-Set für knapp unter acht Euro oder auch im 12er-Pack für bummelig 15 Euro. Dank thermo-sensitiver Tinte verschwindet das Gemalte durch Reibung bei etwa 60 Grad Celsius. Das kriegen auch Eure Kinder mit etwas Hin- und Herradieren hin. Kälte von etwa -10 Grad Celsius bringt die Farbe wieder zum Vorschein. Allein das ist schon wirklich spannend für die Kinder. Um nun also zu testen, wie es mit dem Radieren funktioniert, hat FriXion das „My FriX Book“ herausgebracht. Eine erste Vorlage davon ist auf der WebSite des Herstellers kostenlos zu bekommen. Das Malbuch gibt es zusammen mit 12 Stiften derzeit für 16,50 EUR. Die APP, die Ihr dann noch benötigt, findet Ihr kostenlos bei Google Play oder im App Store. Und dann kann es auch direkt losgehen. Dazu noch ein Tipp: wir haben zuerst ein Samsung Tablet für das Abfotografieren genutzt. Allerdings war es da nicht ganz so einfach, das Bild richtig zu treffen. Außerdem erschienen uns die Farben etwas zu blass. Daher haben wir danach ein Smartphone genutzt. Und damit ging es super.

My FriX Book wird lebendig…

Euer Kind kann nun Seite für Seite des „My FriX Book“-Malbuches bunt ausmalen und wie wild rumradieren. Sobald die Seite fertig ist, fotografiert ihr sie mit der geöffneten APP einfach ab – und schon seht Ihr die erste Sequenz der Geschichte. Mit dem kompletten „Design“ in den Farben aus dem Malbuch. Dadurch ist es nicht unbedingt HD-Qualität, aber für Euer Kind auf jeden Fall ein beeindruckender Effekt. In unserem Fall wuchs dadurch auch der Wunsch, alle weiteren Seiten möglichst rasch auszumalen, um die Erlebnisse von Kater Frixi voranzutreiben.

Hier seht Ihr in einem kurzen Clip des Herstellers, wie es genau funktioniert mit „My FriX Book“:



Die Stifte und das Malbuch eignen sich prima als kleines Geschenk zu Ostern oder zum Geburtstag. Und solltet Ihr Eure Kinder normalerweise von allen technischen Geräten fernhalten, dann können wir Euch in diesem Fall beruhigen. Das Smartphone dient lediglich als Abspielgerät, um Euren eigenen, ganz individuellen Film abzuspielen. Ansonsten muss keine Zeit vor dem Bildschirm verbracht werden. Daher können wir diese Kombi aus Stiften, Malbuch und APP auch wirklich empfehlen. In erster Linie sorgt es nämlich dafür, dass Eure Kinder sich ganz kreativ auf dem Papier austoben. Und dagegen ist ja eigentlich nichts einzuwenden. Der Clip ist das lediglich das Sahnehäubchen.

[In Kooperation mit FriXion – Pilot Pen]