Bis Euer Kind volljährig ist, schafft Ihr Unmengen an Zeug an. Notwendiges und Überflüssiges, Günstiges und Teures. Ihr vergleicht Preise, informiert Euch, besprecht die Ausgabe zuhause. Und dann kommt manchmal diese eine Gelegenheit, bei der Ihr ein richtig fettes Teil gewinnen könnt, was Ihr nichtmal für Geld kaufen könnt. Diese Gelegenheit ist jetzt, denn wir verlosen einen Kindersitz von Britax Römer. Und zwar die Special-Edition vom Modell Britax Römer Trifix in der Version „The Black Edition“. Davon sind gerade mal 500 Stück produziert und zu einem Preis von 1.299 EUR verkauft worden. Wenn das nix ist…

Der Britax Römer Trifix

low“>Kindersitz Trifix ist ein Sitz der Gruppe 1 von 9 bis 18 kg bzw. ca. 9 Monate bis 4 Jahre. Er ist vorwärtsgerichtet, wird mit Isofix befestigt und mit dem Top-Tether-Gurt gesichert. Das 5-Punkt-Gurtsystem sorgt für einen stets sicheren Halt des Kindes. Die Sitzposition kann verändert werden, der Kindersitz verfügt über einen hervorragenden Seitenaufprallschutz und tiefe, gepolsterte Seitenwangen. Sieben dezente und knallige Farben sind erhältlich und Preise starten bei etwa 260 EUR. Soweit das Standardmodell Britax Römer Trifix. Aber wir hatten Euch ja ein ganz besonderes Modell versprochen. Hier ist er:

1 out of 500

artige Version vom Britax Römer Trifix hat einen Bezug aus gestepptem Baumwollstoff. Dieser wurde kombiniert mit hochwertigen, matten Kunstlederelementen und einer Sitzschale im edlen Hochglanzlook und lässt den Sitz in Carbon- und Lederoptik daherkommen. Entwickelt wurde das schicke Teil von Designerin Julia Strunk. Ihr Ziel war es, eine edle Optik mit intuitiver Funktionalität zu verbinden. Denn ein Kindersitz sollte einfach zu bedienen sein.

tenaufprallschutz in Form energieabsorbierender SI-Pads, die in die kritischen Bereiche der Seitenteile eingebaut werden. Außerdem ist der TRIFIX mit zehn Kilogramm ausgesprochen leicht und lässt sich auch dank seiner ergonomischen Griffe besonders gut tragen. Der kleine Passagier wird durch das für Britax typische 5-Punkt-Gurtsystem angeschnallt und sitzt in einer extra großen Sitzschale nicht nur besonders stilsicher, sondern auch komfortabel…“

Unser Gewinnspiel

Seid Ihr angefixt? Dann macht bei unserer Gewinnaktion mit, vielleicht könnt Ihr Euren Nachwuchs bald schon in diesem superschönen Kindersitz durch die Gegend kutschieren, denn wir verlosen einen Kindersitz Britax Römer Trifix THE BLACK EDITION. Was Ihr dafür tun müsst? Wenn Ihr in unserem Lostopf landen wollt, dann hinterlasst uns einen Kommentar hier unter dem Beitrag, unter dem Gewinnspiel-Posting auf Facebook oder bei Instagram. Ihr könnt auch per Mail an die Adresse gewinnertyp[at]daddylicious[dot]de teilnehmen. Schreibt uns, wer in diesem schönen Kindersitz bald Platz nehmen soll. Wir sind gespannt auf Eure Einsendungen. Kommentiert bis Sonntag den 04. Juni 2017 um 23.59 Uhr und nehmt so an der Verlosung teil. Danach werden wir einen Gewinner ziehen und per Mail oder PM kontaktieren. Der Gewinner bekommt den Kindersitz Britax Römer Trifix THE BLACK EDITION auf unsere Kosten zugeschickt. Wir drücken Euch die Daumen!



[In Kooperation mit Britax Römer – das Produkt für die Verlosung wurde uns zur Verfügung gestellt]