Es gibt Themen, die sind Dauerbrenner in den Kinderzimmern der Republik. Seit 1984 gehören auch die Transformers dazu, jene Spielzeug-Action-Figuren, die sich quasi auf Knopfdruck in Autos oder Flugzeuge verwandeln lassen. Bei Fans der Serie haben die Charaktere von Optimus Prime und Bumblebee einen Kultstatus. Und auch wenn Waffen und der Kampf in den Erzählungen eine Rolle spielen, ist es doch vielmehr die futuristische Welt, die Groß und Klein begeistert. Passend zum Heiligen Abend und zum letzten Türchen im großen BOOMblogs Adventskalender verlosen wir heute ein Set mit gleich drei der coolen Transformers Figuren.

Bevor ich Euch aber verrate, was es zu gewinnen gibt, habe ich noch zwei Infos für Euch. Vielleicht fragt Ihr Euch, was BOOMblogs genau ist. Das will ich Euch verraten: dahinter verbirgt sich ein Netzwerk der größten und lesenswertesten Familien- und Lifestyleblogs, die wir Euch zum Stöbern sehr gern empfehlen.

Und dann erzähle ich Euch auch gern noch meine ganz persönliche Transformers-Geschichte. Zu meiner Patchwork-Familie gehört auch eine heute 20-jährige Tochter und ein 19-jähriger Sohn. Der Junior war insbesondere durch die Zeichentrickserie voll auf Transformers ausgerichtet. Und natürlich sind wir 2007 mit beiden Kindern ins Kino gegangen, um die Roboter-Helden auch auf der großen Leinwand zu bewundern. Und wahrscheinlich war die berühmte Szene mit der bauchfreien Megan Fox an der Motorhaube vom Chevrolet Camaro SS für ihn ein erster Hinweis darauf, dass Mädchen gar nicht unbedingt nur nervig sein müssen.



Dieses Poster zierte seit diesem Film zahlreiche Innenseiten von Kinderzimmertüren pubertierender Jungs. Aber klar, mit Shia LaBeouf war auch für die Tochter was dabei. Der Kampf der Autobots gegen die Decepticons war somit für uns der perfekte Familienfilm und ein Meilenstein unserer gemeinsamen Kinoerlebnisse.

Mittlerweile sind schon vier Kinofilme erschienen, nach drei Auftritten von Shia LaBeouf spielte Mark Wahlberg die Hauptrolle in „Transformers: Ära des Untergangs“ im Jahr 2014. Und auf weitere verfilmte Geschichten der Transformers können wir uns schon heute freuen. Und nun erfahrt Ihr endlich, was Euch der Hersteller Hasbro alles in das Gewinner-Paket packt:

Transformers – RID Gigawatt Optimus Prime

Der Superhero aus Cybertron kann in der TV-Serie „Robots in Disguise“ zum ersten Mal auch fliegen und legt damit nochmal an Power und Kampfkraft zu. Kinder ab fünf Jahren können dank seinem Partner Aerobolt die Flügel entfalten und viele Abenteuer erleben. Der Transformers RID Gigawatt Optimus Prime kommt mit Batterie und verwandelt sich in fünf Transformationsschritten vom tollen Truck zum mächtigen Roboter.

Transformers – RID Mini-Con Weaponizer

Die kleinen Transformers RID Mini-Con Weaponizer verwandeln sich in einem Schritt vom Original-Charakter zu einem Fahrzeug oder Gegenstand. Derzeit gibt es Tricerashot, Bashbreaker oder Slipstream. Alle drei passen zu den Transformers der „Robots in Disguise“-Serie und erweitern die Spielmöglichkeiten.

Transformers – RID Power Heroes, Bumblebee & Buzzstrike

Bumblebee ist der bereits oben erwähnte coole Flitzer, ein schwarz-gelber Chevrolet Camaro. Zusammen mit Buzzstrike gibt er bei den RID Power Heroes von Transformers ein lässiges Paar ab. In der Variante als Sportwagen rast er quer durchs Kinderzimmer. Und sobald der Mini-Con Weaponizer angebaut ist, ist der Roboter mit Sound-Unterstützung kampfbereit.

Hier gibt es zur Einstimmung den TV-Spot zum ersten Produkt:



Was musst Du tun, um dieses fette Paket im Wert von deutlich über 100 Euro zu gewinnen? Hier sind die Regeln:

Mitmachen können alle, die über 18 Jahre alt sind und in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen.

Zur Teilnahme könnt Ihr unter diesem Beitrag kommentieren, was Euch mit den Transformers verbindet.

Das Gewinnspiel endet am 24.12.16 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird ausgelost und von uns kontaktiert.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Wir drücken Euch die Daumen und wünschen schöne und erholsame Weihnachtstage mit der Familie.

